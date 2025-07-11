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 | Murat Makas

Fenerbahçe'de online transfer görüşmesi! Dünyaca ünlü yıldız daha fazla ücret istedi, imzalar atılacak

Fenerbahçe 10 numara transferi için harekete geçti. Dünyaca ünlü yıldızın peşinde olan Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun talimatıyla oyuncuyla online görüşme gerçekleştirdi. İşte transferden detaylar...

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Fenerbahçe'de online transfer görüşmesi! Dünyaca ünlü yıldız daha fazla ücret istedi, imzalar atılacak
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
11.07.2025
saat ikonu 09:42
|
GÜNCELLEME:
11.07.2025
saat ikonu 09:48

’de yeni sezonda şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Teknik direktör ’nun "Oyuncular 14 Temmuz'daki Portekiz kampına yetişsin" sözleri sonrası yönetim hızını artırdı.

Fenerbahçe'de online transfer görüşmesi! Dünyaca ünlü yıldız daha fazla ücret istedi, imzalar atılacak

MARCO ASENSIO HEYECANI

Jhon Duran'ı açıklayan Fenerbahçe 10 numara transferi için düğmeye bastı. Sarı-lacivertli yönetim 10 numara için 'da mutlu sona ulaştı. Geçen sezonu Aston Villa'da kiralık geçiren oyuncunun 2026'ya kadar bonservisini elinde tutan 'den onayı alan sarı-lacivertliler, 29 yaşındaki futbolcu ile ilk teması online kurdu.

Fenerbahçe'de online transfer görüşmesi! Dünyaca ünlü yıldız daha fazla ücret istedi, imzalar atılacak

ÜCRETİ DAHA FAZLA İSTEDİ

Tecrübeli orta saha kendisine yapılan sunumdan etkilendi. Oturacağı evi beğenen ve onaylayan Asensio yıllık 9 milyon Euro olan maaş teklifinin artırılmasını istedi. Kulübünde 12 milyon Euro kazanan futbolcu için şartlar zorlandı ve yüz yüze görüşme için sözleşildi.

İMZALAR YAKIN

Tarafların bu buluşmada, çok büyük bir sürpriz olmaması halinde imzaları atması bekleniyor. Kariyeri boyuncu 447 maçta forma giyen Marco Asensio, 87 gol-68 asiste imza attı.

Sıkça Sorulan Sorular

Asensio Aston Villa'da neler yaptı?
Geçen sezonu Aston Villa'da kiralık geçiren Asensio, 37 maçta 10 gol-5 asistle oynadı.
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ETİKETLER
#transfer
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#jose mourinho
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