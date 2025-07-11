Fenerbahçe'de online transfer görüşmesi! Dünyaca ünlü yıldız daha fazla ücret istedi, imzalar atılacak

Fenerbahçe 10 numara transferi için harekete geçti. Dünyaca ünlü yıldızın peşinde olan Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun talimatıyla oyuncuyla online görüşme gerçekleştirdi. İşte transferden detaylar...

Süper Lig’de yeni sezonda şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Teknik direktör Jose Mourinho’nun "Oyuncular 14 Temmuz'daki Portekiz kampına yetişsin" sözleri sonrası yönetim hızını artırdı.

MARCO ASENSIO HEYECANI

Jhon Duran'ı açıklayan Fenerbahçe 10 numara transferi için düğmeye bastı. Sarı-lacivertli yönetim 10 numara için Marco Asensio'da mutlu sona ulaştı. Geçen sezonu Aston Villa'da kiralık geçiren oyuncunun 2026'ya kadar bonservisini elinde tutan PSG'den onayı alan sarı-lacivertliler, 29 yaşındaki futbolcu ile ilk teması online kurdu.

ÜCRETİ DAHA FAZLA İSTEDİ

Tecrübeli orta saha kendisine yapılan sunumdan etkilendi. Oturacağı evi beğenen ve onaylayan Asensio yıllık 9 milyon Euro olan maaş teklifinin artırılmasını istedi. Kulübünde 12 milyon Euro kazanan futbolcu için şartlar zorlandı ve yüz yüze görüşme için sözleşildi.

İMZALAR YAKIN

Tarafların bu buluşmada, çok büyük bir sürpriz olmaması halinde imzaları atması bekleniyor. Kariyeri boyuncu 447 maçta forma giyen Marco Asensio, 87 gol-68 asiste imza attı.