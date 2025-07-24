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 | Umut Arslan

Fenerbahçe’de orta saha için yeni hedef belirlendi! Görüşme gerçekleştirilecek

Transfer döneminde orta saha transferi için yapmış olduğu girişimlerde başarılı olamayan Fenerbahçe, yeni bir yıldız isme rotayı çevirdi.

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Fenerbahçe’de orta saha için yeni hedef belirlendi! Görüşme gerçekleştirilecek
KAYNAK:
Fotomaç
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 09:46
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 10:21

Orta sahasını güçlendirmek için transfere ihtiyacı olan sarı-lacivertlilerin yeni orta saha adayı ’un Brezilyalı orta saha oyuncusu Douglas Luiz oldu. , Yves Bissouma ve Hakan Çalhanoğlu transferleri için yapmış olduğu girişimlerden olumlu bir sonuç alamadı. Orta sahasını güçlendirmek adına yeni hedefini Juventus’un 27 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Douglas Luiz olarak belirledi.

Fenerbahçe’de orta saha için yeni hedef belirlendi! Görüşme gerçekleştirilecek

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANACAK

Juventus’ta istediği süreleri bulamayan ve kendisini kanıtlamayan yıldız oyuncu, Igor Tudor’un yeni sezonda takımda düşünmediği oyuncular arasına yer alıyor. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde resmi adımların atılması bekleniyor. İtalyan devine satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunulacak.

Fenerbahçe’de orta saha için yeni hedef belirlendi! Görüşme gerçekleştirilecek

DÜZENLİ FORMA GİYMEK İSTİYOR

Dünya Kupası'nda Milli Takımı'nda oynamak isteyen Douglas Luiz düzenli olarak forma giyeceği bir kulübe giderek kendini kanıtlamayı hedefliyor. Jose Mourinho’nun görüşmesi ile birlikte şartların ayarlanması ve oyuncuya takım içinde verileceği rol hakkında bilgilendirme yapılması bekleniyor.

Sıkça Sorulan Sorular

OYUNCUNUN PİYASA DEĞERİ NE KADAR?
Geçen sezon başında Juventus'a imza attığında 70 milyon Euro piyasa değerine sahip olan Douglas Luiz, düzenli olarak oynayamayınca büyük değer kaybı yaşadı. Şu anda 30 milyon Euro değeri olan sambacı, 1 yılda tam tamına 40 milyon Euro değer kaybetti.
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ETİKETLER
#transfer
#brezilya
#juventus
#Fenerbahçe
#Douglas Luiz
#Spor
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