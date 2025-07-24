Fenerbahçe’de orta saha için yeni hedef belirlendi! Görüşme gerçekleştirilecek

Orta sahasını güçlendirmek için transfere ihtiyacı olan sarı-lacivertlilerin yeni orta saha adayı Juventus’un Brezilyalı orta saha oyuncusu Douglas Luiz oldu. Fenerbahçe, Yves Bissouma ve Hakan Çalhanoğlu transferleri için yapmış olduğu girişimlerden olumlu bir sonuç alamadı. Orta sahasını güçlendirmek adına yeni hedefini Juventus’un 27 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Douglas Luiz olarak belirledi.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANACAK

Juventus’ta istediği süreleri bulamayan ve kendisini kanıtlamayan yıldız oyuncu, Igor Tudor’un yeni sezonda takımda düşünmediği oyuncular arasına yer alıyor. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde resmi adımların atılması bekleniyor. İtalyan devine satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunulacak.

DÜZENLİ FORMA GİYMEK İSTİYOR

Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı'nda oynamak isteyen Douglas Luiz düzenli olarak forma giyeceği bir kulübe giderek kendini kanıtlamayı hedefliyor. Jose Mourinho’nun görüşmesi ile birlikte şartların ayarlanması ve oyuncuya takım içinde verileceği rol hakkında bilgilendirme yapılması bekleniyor.