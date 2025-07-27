Fenerbahçe'de Portekiz kampı sona erdi: Sırada Lazio var!

Fenerbahçe'nin iki hafta süren Portekiz etabı sonuçlandı. Sezon öncesi kampında yeni transferlere de şans veren Jose Mourinho, takımıyla pek çok hazırlık karşılaşmasında yer aldı.

FENERBAHÇE'DE ÜST ÜSTE MAÇLAR

Jose Mourinho yönetimindeki sarı lacivertliler, Portekiz'de 4 hazırlık maçı oynadı. Bu süreçte Portimonense’yi 2-1, Uniao Leiria’yı 2-0 ve Al Ittihad’ı ise 4-0'la geçen Fenerbahçe; son karşılaşmada ise Benfica'ya 3-2 mağlup oldu.

SON RAKİP LAZIO

Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, kritik eşleşme öncesinde son sınavını Lazio karşısında verecek. Sarı lacivertliler, 30 Temmuz’da Lazio ile Kadıköy’de oynayacak.