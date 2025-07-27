Fenerbahçe'de Portekiz kampı sona erdi: Sırada Lazio var!

İstanbul
Fenerbahçe'nin iki hafta süren Portekiz etabı sonuçlandı. Sezon öncesi kampında yeni transferlere de şans veren Jose Mourinho, takımıyla pek çok hazırlık karşılaşmasında yer aldı.
Jose Mourinho yönetimindeki sarı lacivertliler, Portekiz'de 4 hazırlık maçı oynadı. Bu süreçte Portimonense’yi 2-1, Uniao Leiria’yı 2-0 ve Al Ittihad’ı ise 4-0'la geçen Fenerbahçe; son karşılaşmada ise Benfica'ya 3-2 mağlup oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, kritik eşleşme öncesinde son sınavını Lazio karşısında verecek. Sarı lacivertliler, 30 Temmuz’da Lazio ile Kadıköy’de oynayacak.