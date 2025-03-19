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 | Suat Vilgen

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Galatasaray derbisi tehlikeye girdi

Samsunspor beraberliği ile şampiyonluk yarışında darbe yiyen Fenerbahçe, 2 hafta sonra Galatasaray ile oynanacak kupa maçı öncesi sakatlık haberiyle sarsıldı! Yıldız oyuncunun derbide oynaması riske girdi.

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Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Galatasaray derbisi tehlikeye girdi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
19.03.2025
saat ikonu 12:16
|
GÜNCELLEME:
19.03.2025
saat ikonu 12:21

Ligde Samsunspor ile golsüz berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe için Türkiye Kupası hedefi büyük önem kazandı. Ancak sarı-lacivertli ekipte, kupada 2 Nisan'da Galatasaray ile oynanacak çeyrek final maçı öncesi moralleri bozan bir sakatlık gelişmesi yaşandı.

FRED SAKATLANDI

Kulüpten yapılan açıklamada orta sahanın önemli isimlerinden Fred'in sakatlandığı bildirildi. Brezilyalı yıldızın 2 hafta sahalardan uzak kalması beklenirken, Galatasaray derbisine yetiştirilmesi için Fenerbahçe kulübü sağlık heyeti seferber edildi.

TESELLİ İKİ İSİMDEN GELDİ

Bu arada Fred ile üzülen teknik ekip Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos'tan iyi haberle teselli buldu. Avrupa Ligi'nde oynanan Rangers maçında sakatlanan Çağlar’ın milli maçlar nedeniyle lige verilen arada takıma katılacağı belirtildi. Ara transfer döneminde takıma katılan Diego Carlos ise bireysel çalışmalara başladı.

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Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE GALATASARAY KUPA MAÇI NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray maçı 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak.
ETİKETLER
#sakatlık
#fred
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#Fenerbahçe
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