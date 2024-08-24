Fenerbahçe'ye sakatlık şoku! Osayi Samuel Rize deplasmanına götürülmedi 

24 Ağustos 2024 18:00 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 18:10

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Kamp kadrosu açıklana Sarı-lacivertli ekipte, Osayi Samuel, Rade Krunic ve Miha Zajc, Rize deplasmanına götürülmedi.

Transfer görüşmeleri için Brighton kulübüne giden Ferdi Kadıoğlu da kadroda yer almıyor. Ayrıca, sarı kart cezalısı olan Mert Hakan da kadroya dahil edilmedi.

MERT MÜLDÜR İLK 11'E

Fenerbahçe teknik direktörü José Mourinho'nun sakatlığı sebebiyle kadroya alınmayan Osayi Samuel'in yerine Mert Müldür'ü tercih etmesi bekleniyor.