Fenerbahçe'ye sakatlık şoku! Osayi Samuel Rize deplasmanına götürülmedi
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
24 Ağustos 2024 18:00 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 18:10
Fenerbahçe, Pazar günü oynayacağı Çaykur Rizespor maçı öncesi kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde Osayi Samuel sakatlığından dolayı kadroda yer almazken José Mourinho'nun Mert Müldür'e görev vermesi bekleniyor.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Kamp kadrosu açıklana Sarı-lacivertli ekipte, Osayi Samuel, Rade Krunic ve Miha Zajc, Rize deplasmanına götürülmedi.
Transfer görüşmeleri için Brighton kulübüne giden Ferdi Kadıoğlu da kadroda yer almıyor. Ayrıca, sarı kart cezalısı olan Mert Hakan da kadroya dahil edilmedi.
MERT MÜLDÜR İLK 11'E
Fenerbahçe teknik direktörü José Mourinho'nun sakatlığı sebebiyle kadroya alınmayan Osayi Samuel'in yerine Mert Müldür'ü tercih etmesi bekleniyor.
Kaynak: tgrthaber.com