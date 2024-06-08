Fenerbahçe'de olaylı genel kurul: Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a çağrı: Son kez bu teklifi yapıyorum

08 Haziran 2024 11:19 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 18:19

08.06.2024 17:16

ALİ KOÇ'TAN ÇAĞRI: TARİHTE SON KEZ BU TEKLİFİ YAPIYORUM

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli kulübün Ülker Stadı'ndaki seçimli olağan genel kurul toplantısında yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Bugün ne yazık ki evdeki hesap çarşıya uymadı. Ruhumun ruhunuza en ihtiyaç duyduğu bir döneminde buraya geldiniz. 9 bin kişi bugün gelmiş, kayıt yapmış. Gerek Aziz Yıldırım'ı gerek şahsımı desteklediniz. Çok farklı bir gün bekliyordum. 6 senedir hayal ettiğim buluşma bugün gerçekleşecekti ama yine olmadı. O kadar çok şey söylendi ki son 6 ayda, insan olan insan bunlara cevap veremediği zaman, atılan iftiralardan bir gram bile doğruluk payı olmadığı zaman isyan ediyorsunuz.

Bundan sonraki 3 yıllık başkanını seçecek olan sizlere en doğru bilgilendirmeyi sunmayı hedefliyordum. En büyük hayalim son 6 senede bizleri destekleyen insanlara bundan 3 sene sonra 'iyi ki yapmışız, iyi ki ona destek vermişiz.', ama bununla beraber 'karşısına kaldırım taşı çıksa ona oy verirdim' diyenlerin de 'iyi ki adam dayanmış' der konuma gelmeleri.

Ben mertçe savaşmayı, insanların gözünün içine bakarak mücadele etmeyi, söyleyeceğim şeyleri, söyleyeceğim kişi burada olmadığı için, onun yüzüne bakarak söyleyemeyeceğim için ne kadarını söyleyebilirim bilemiyorum.

Ayrılış şekline içim acıdı. Basın açıklaması yapılmış, onların iddialarının hepsi boş. Sayın başkan çok geç değil, saat 5'e geliyor, haydi bu akşam çıkalım televizyona... Tarihte son kez bu teklifi yapıyorum; istiyorsanız istediğiniz yerde buluşalım ve konuşalım.

'Ben başkan olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar' şeklideki sözlerim bir isyanın ifadesiydi. Ama hiçbir şekilde teslimiyet, umutsuzluk değildi. Bunun üzerinden seçim kampanyası yapmak acziyetin ifadesidir.

"KENDİNİZİ FENERBAHÇE'DEN DAHA ÇOK SEVİYORSUNUZ"

Bu çağrıyı Aziz Yıldırım'a da yapmak istiyorum. Benim babam bir şey öğretti. Hayatta affedilmeyecek hiçbir şey yoktur dedi. Hele söz konusu Fenerbahçe'nin menfaatlerinde birleşmekse affedilmeyecek bir şey kesinlikle yok. Niye bunu söyledim? Bugün burada yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. Fenerbahçe'ye çok büyük emekler verdiniz, uğruna hapis yattınız, maddi manevi destek verdiniz. Ama insanlar değişir, siz de çok garip değiştiniz. Sizin bu kulübe olan aidiyetin temelden sarsıldığını görmek benim için içler acısı. Siz kendinizi Fenerbahçe'den daha çok seviyorsunuz."

08.06.2024 15:50

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, mali ve idari yönden ibra edildi.

08.06.2024 13.30

ALİ BEY'E 'KAVGA ÇIKACAK' DEDİM

Aziz Yıldırım saat 13.30’da, Altunizade'deki ofisinde bir basın toplantısı düzenledi. Provokasyona alet olmak istemediğini dile getiren Yıldırım şunları söyledi. "Divan başkanlığı seçiminin nasıl oldu bittiye getirildiğini hepiniz gördünüz. Delegelerin tepkisi oldukça ve bunlar büyüdükçe ortalık gerildi. Yer yer kavgalar çıktı. Kongre üyesi olmayan taraftarlar da içeri alınmıştır. Görevli adı altında da içeri insanlar alınmıştır. Kürsüye giderek bu yanlışa bir çözüm bulmalarını istedim. Amacım bir sükunet ortamı oluşturmaktı. Ali Bey'e yöneldim, elini sıktım. Divan'ın tavrının kavgaya yol açacağını söyledim. Ali Bey’e ‘kavga çıkacak’ dedim, 'Gerekirse kavga edelim' dedi.

'PROVOKASYONA ALET OLMAK İSTEMEM'

Ali Beyle gerekirse kavga ederim. Provokasyona alet olmak istemem. Seçim için camiayı birbirine düşürmek istemem.

Camianın birlik ve beraberlik içerisinde olması lazım. Ben gerilimi tırmandırmamak için genel kuruldan ayrıldım. Kavga etmeyi tercih edenleri, Fenerbahçe'nin vicdanına havale ediyorum. Bu provokasyonları yapanlar yarın bir gün kulübün sahibi gibi davranırsa ben hiç şaşırmayacağım. Herkes bunu düşünerek oy kullansın."

08.06.2024 13:04

AZİZ YILDIRIM ADAYLIKTAN ÇEKİLECEK Mİ?

Bugünkü kongreyi terk eden Aziz Yıldırım'ın başkan adaylığından çekileceği gündeme gelmişti. Cumhuriyet gazetesinin aktardığına göre; Aziz Yıldırım'ın yakın çevresine "Kongreden çekilmiyorum, yaşananları bütün Fenerbahçe camiası gördü. Tüm üyelerimizi sandık başına oy kullanmaya davet ediyorum. Hukuksuzluğa izin veremeyiz. Kongre divan başkanlığı seçimindeki hukuka uygun olmayan uygulamaları yüce Türk adaletine aksettireceğiz" dediği öne sürüldü.

08.06.2024 12.30

ACUN ILICALI: AZİZ YILDIRIM'I MAHKEMEYE VERDİM

Fenerbahçe'de başkan adayı Ali Koç'un yönetim listesinde bulunan Acun Ilıcalı, genel kurumda yaptığı toplantıda Aziz Yıldırım'a sert tepki gösterdi:

"Göreve davet edildikten sonra hakkımda atılmadık çamur kalmadı. İnsanlar demediğini bırakmadı, önemli değil. Sayın Aziz Yıldırım'ın hakkımdaki suçlamaları çok üzücü. Yıllarca dostluğumuz vardı, programıma konuk oldu, onu zor durumdayken hapiste ziyaret ettim, evine defalarca gittim. Amacım Fenerbahçeli, diğer başkan adayımıza destek olmaktı. Fenerbahçeliyim, başkan kimse onu destekliyorum. Bunun üzerine sayın Aziz Yıldırım bana çok ağır şeyler söyledi. Ben onlara cevap vermek istemiyorum, kendisini mahkemeye verdim zaten. Adalet gerekli cevabı verecek.

İnsanın namusuna şerefine iftira atmak, seçim kazanmaktan önemli olmamalı. Bir seçimi kazanmak için her yol mübah mı? Biz Fenerbahçeli değil miyiz? Biz kahrolalım, Aziz Yıldırım başkan olsun.

"MOURINHO'NUN YÜZÜNE NASIL BAKACAKSINIZ?"

Siz kalkıp 'Jose Mourinho'nun menajerine açıktan para verdiniz' derseniz suçlananlar; Fenerbahçe, Jose Mourinho ve menajeri oluyor. Bu hocamızın kulağına gitmedi mi sanıyorsunuz?"

Siz yarın öbür gün Mourinho ile çalışırsanız, hocamızın yüzüne nasıl bakacaksınız? Adamın en yakın arkadaşlarından birine, menajerine komisyon aldı dediniz. Mendes ve Mourinho 20 yıllık iki dost, Jose Mourinho bunu size sormayacak mı sandınız? 'Benim menajerime niye iftira attınız?' demeyecek mi? Hocamız önceki gün beni aradı ve 'Bu olanlar, bana söylenenler doğru mu?' dedi."

08.06.2024 11:40

VEDA KÜÇÜK'TEN AZİZ YILDIRIM'A TEPKİ

Vefa Küçük: Bugün teamül, usul ve tüzük dışı şekilde kürsüye müsaade istemeden kürsüye gelinmiştir. Tamamdır, eski başkanımızdır. Yaptığı şeye divan olarak itiraz etmedik. Şu bilinsin ki, Ali Koç da konuşmak istese bizden söz alması lazım çünkü biz sizler adına yetkiliyiz. Kongreyi ben yönetiyorum. Benden müsaade almadan bu kürsüye kimse çıkamaz. Mikrofona geçip konuşamaz. Fenerbahçe genel kurullarının duayen ve tecrübeli başkanıyım. Buraya hak ederek ve sizlerin oylarıyla geldik. Kimse buna gölge düşüremez.

08.06.2024 12:44

AZİZ YILDIRIM KONGREYİ TERK ETTİ

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Erol Bilecik'in konuşması sırasında kürsüye geldi. Konuşmak isteyen Aziz Yıldırım'a Vefa Küçük "Benden söz almadan konuşamazsınız" ifadesini kullandı. Bunu üzerine Yıldırım, "Ben söz alırım. Sen seçilmeden oraya oturdun" sözlerini sarf edip kürsüde "Yapılan seçim gayri demokratik bir seçim oldu. Ben buradan ayrılıyorum. Yarın oy atmaya geleceğim" deyip stattan ayrıldı.

08.06.2024 10.35

Vefa Küçük: Sayın Şekip Mosturoğlu çok değerli bir kardeşimizdir. Bir oylama yapıldı, beni seçtiniz. O yüzden sükunete davet ediyorum. Bugün üniversite imtihanları var. O yüzden desibel olarak tezahüratları alçak yapın.

08.06.2024 10:30

AZİZ YILDIRIM İLK RAUNDU KAYBETTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç genel kurul toplantısını yönetmesi için Vefa Küçük'ü, Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım ise Şekip Mosturoğlu'nu önerdi. Vefa Küçük, genel kurul üyelerinin oylarıyla toplantının başkanı olarak seçildi.

Ancak Aziz Yıldırım ve taraftarları kendi oylarının daha fazla olmasına rağmen oldubitti ile Küçük'e görev verildiğini iddia edip tepki gösterdi.

08.06.2024 10:05

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kongrenin yapılacağı Ülker Stadı'na geldi.

08.06.2024 10.00

Fenerbahçe Kulübü'nün tarihi genel kurulunda Ali Koç ile Aziz Yıldırım başkanlık için yarışıyor. Ülker Stadı'nda ilk gün mali genel kurul gerçekleştiriliyor. Oy verme işlemi ise yarın yapılacak.

08.06.2024 09:00

6 YIL SONRA KADIKÖY'DE

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, kongrenin yapılacağı Ülker Stadı'ndan bir paylaşım yaptı.