Fenerbahçe'de seçim öncesi sürpriz hamle ortaya çıktı! Aziz Yıldırım ile ilgili sıcak gelişme

07 May 2024 12:07 - Güncelleme : 07 May 2024 12:13

Süper Lig’de Konyaspor karşısında alınan beraberlikle şampiyonluk şansını zora sokan Fenerbahçe’de rota Haziran ayına çevrildi. Seçimli olağanüstü genel kurul heyecanla beklenirken mevcut başkan Ali Koç, henüz kararını resmi olarak açıklamadı.

Daha önce Divan Kurulu'nda birçok kez "Ali Koç göreve devam et" diyen isimlerin imza kampanyası başlattığı öne sürüldü. Ali Koç'un yeniden aday olmasını isteyen yaklaşık 5 bin kongre üyesi, iki dönem görev yapan mevcut başkan için imza toplayacak. Koç’un imzaların ardından başkanlığa adaylığını açıklayacağı iddia edildi.

KARAR BEKLENİYOR

Fenerbahçe’de başkanlığa daha önce adaylığını açıklayan Sadettin Saran'ın yanı sıra, sessizliğin koruyan Aziz Yıldırım'ın kararı merakla bekleniyor.

SARAN, ALİ KOÇ'U BEKLİYOR!

Daha önce "Ali Koç bir dönem daha başkanlık yapma kararı alır ve aday olursa, ben çekilirim" şeklinde açıklama yapan Sadettin Saran'ın, Ali Koç'un kararının resmileşmesi halinde adaylıktan çekileceği konuşuluyor.

AZİZ YILDIRIM SÜRPRİZİ

Öte yandan Fenerbahçe'de gelişmeleri yakından takip eden ancak henüz Haziran ayındaki seçim öncesinde kararını açıklamayan Aziz Yıldırım ile ilgili sıcak gelişmeler gündeme geldi.

Ali Koç döneminde şampiyonluk yaşanmaması nedeniyle bazı sarı-lacivertli kesimin Aziz Yıldırım’ı net bir şekilde istediği söyleniyor.

ZENGİN YÖNETİM KURULU HAMLESİ

Aziz Yıldırım'ın ülkenin önde gelen zenginlerinin yer alacağı bir yönetim kurulu listesiyle Fenerbahçe'de başkanlığa aday olacağı ciddi şekilde konuşulmaya başlandı.

Aziz Yıldırım dönemindeki eski yöneticilerden Şekip Mosturoğlu'nun Fenerbahçe Divan Kurulu'nda başkanlığa seçilmesinin ardından Yıldırım'ın da kulüp başkanlığına aday olması için Yıldırım'ın ekibinin önemli hazırlıklar yaptığı gündeme geldi. Bu sıcak gelişmelerin ardından Aziz Yıldırım'ın kısa bir süre içerisinde kararını resmi olarak duyurması bekleniyor.