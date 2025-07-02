Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Oosterwolde imzayı atıyor

Fenerbahçe'de geçen sezon ağır çapraz bağ sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Jayden Oosterwolde ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar....

Kadro takviye çalışmalarını dört koldan sürdüren Fenerbahçe, iç transferde sürpriz bir adım atıyor. Sarı-lacivertliler, geçen sezonun başında yaşadığı çapraz bağ sakatlığı çok uzun süredir formasından uzak kalan Jayden Oosterwolde ile sözleşme yenileme kararı aldı.

2029'A KADAR UZATMA KARARI

Sabah'ın haberine göre, sakatlığını tamamen atlatan ve yeni sezonda Jose Mourinho'nun en önemli kozlarından biri olması beklenen Hollandalı futbolcunun 2027'de biten sözleşmesi uzatılacak. Gelen bilgiler, 24 yaşındaki oyuncunun mukavelesinin 2029 haziran ayına uzatılacağı yönünde.

PİYASA DEĞERİ 13 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin 2023-2024 sezonunda İtalyan ekibi Parma'dan 6 milyon euro karşılığında transfer ettiği Oosterwolde'nin piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 13 milyon euro civarında.