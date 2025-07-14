Fenerbahçe'de Sloven futbolcuyla yollar ayrılıyor!

İstanbul
Fenerbahçe'de Miha Zajc için veda zamanı. Hırvatistan basını, Miha Zajc'ın yeni adresini duyurdu ve transferin yakın zamanda açıklanacağını iddia etti.
Fenerbahçe'de beklenen son yaklaşıyor. Jose Mourinho tarafından kadroda düşünülmeyen Miha Zajc, an itibarıyla Hırvatistan'a transfer olmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe'de uzun zamandır tartışma konusu olan Miha Zajc, Hırvatistan ekiplerinden Dinamo Zagreb ile anlaştı. 31 yaşındaki orta saha, Fenerbahçe yönetiminin onayıyla birlikte resmen Türkiye'den ayrılacak.
Fenerbahçe formasıyla 123 maça çıkan Miha Zajc, 20 gol ve 7 asistlik katkı sağlamıştı.