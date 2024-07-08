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Son dakika! Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Milli futbolcu kamptan ayrıldı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
08 Temmuz 2024 12:59 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 14:08
Son dakika! Fenerbahçe&#039;de sürpriz ayrılık! Milli futbolcu kamptan ayrıldı

Son dakika haberi... Fenerbahçe, Serdar Aziz'in Jose Mourinho ile görüşme gerçekleştirerek kamptan ayrıldığını ve tecrübeli savunmacıya transfer görüşmeleri için izin verildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi sürpriz bir ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertliler, milli futbolcu Serdar Aziz'e transfer görüşmeleri yapması için izin verildiğini açıkladı.

KAMPTAN AYRILDI

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "2018-2019 sezonundan itibaren formamızı giyen Serdar Aziz, Teknik Direktörümüz Jose Mourinho ile görüşerek kamptan ayrılmıştır.   Futbolcuya transfer görüşmeleri için izin verilmiştir.   Oyuncunun takımımızın yeni sezon planlamasında yer almayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Son dakika! Fenerbahçe'de şok ayrılık! Milli futbolcu kamptan ayrıldı - 1. Resim

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU SONA ERECEKTİ

Güncel piyasa değeri 600 bin Euro olarak gösterilen 33 yaşındaki savunmacının sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecekti.

135 MAÇTA 11 GOL-6 ASİST

Serdar Aziz, Fenerbahçe kariyerinde toplam 135 maça çıktı. 33 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 11 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.

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Kaynak: Tgrthaber.com
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