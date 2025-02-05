Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Jose Mourinho kararını verdi

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde yaptığı takviyelerle birlikte yabancı futbolcu sayısı 15 olmuştu. Kontenjan olarak 14 sınırına takılan Fenerbahçe, Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Ognjen Mimovic'i kiralık gönderecek.

MOURINHO KARARINI VERDİ

Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilecek listeye karar veren Portekizli hoca, yeni transfer Ognjen Mimovic'i şu an için kiralık olarak değerlendirmek istiyor. Genç oyuncunun, en az 6 aylığına kiraya verilmesi bekleniyor.

TRANSFER SÜRECİ

Fenerbahçe ara transfer döneminde Diego Carlos, Milan Skriniar, Anderson Talisca ve Ognjen Mimovic'i kadrosuna katmıştı.