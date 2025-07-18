Fenerbahçe'de sürpriz transfer: Devin Özek resmen masada!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun kararıyla birlikte Sofyan Amrabat resmen gözden çıkarıldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho; gelecek sezon için Sofyan Amrabat'ı kadroda düşünmezken, Devin Özek de ivedi şekilde transfer görüşmelerine başladı.

FENERBAHÇE'DE KRİTİK AYRILIK: SOFYAN AMRABAT'A VEDA

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'ın ayrılığı için resmen çalışmalar başladı. Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan orta sahaya daha dinamik bir transfer isteği gelirken, diğer tarafta ise Sofyan Amrabat için 'ayrılmalı' raporu çıktı! Esasen ise süreçten hareketle girişimlerde bulunmaya başlayan Devin Özek, Fenerbahçe adına menajerlik sürecini ilerletti ve Sofyan Amrabat'ı Avrupa pazarına sundu. Ayrıca farklı kıtalar ve yüksek maaş seçeneğini de ihtimal dahilinde tutan Devin Özek, menajerler aracılığıyla gelen tekliflerle birlikte Sofyan Amrabat'ın transferini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

FENERBAHÇE'DE YILDIZ AYRILIĞI

Fenerbahçe'nin geçen yaz büyük umutlarla kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat, taraftarlar tarafından 'el freni' olarak nitelendirilmiş ve sosyal medyadaki pek çok tartışmanın merkezinde yer almıştı. Yaşananlara ilave olarak Jose Mourinho'nun da istediği profilde bir futbolcu olmayan Sofyan Amrabat, 12 milyon Euroluk bonservis bedelinden zarar edilmeden gönderilmeye çalışılacak.

SOFYAN AMRABAT'IN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe ile 2028 yazına kadar kontratı bulunan Sofyan Amrabat, şu ana kadar sarı lacivertli formayla 39 maça çıkmış ve 2 gol ile 4 asistlik katkı sağlamıştı.