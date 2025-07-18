Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de sürpriz transfer: Devin Özek resmen masada!

Fenerbahçe'de Devin Özek'ten flaş bir transfer hamlesi geldi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kararını gözeten Devin Özek, Sofyan Amrabat'ın ayrılığı için transfer görüşmelerine başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'de sürpriz transfer: Devin Özek resmen masada!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 18:59
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 19:02

'de Jose Mourinho'nun kararıyla birlikte resmen gözden çıkarıldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho; gelecek sezon için Sofyan Amrabat'ı kadroda düşünmezken, Devin Özek de ivedi şekilde transfer görüşmelerine başladı.

Fenerbahçe'de sürpriz transfer: Devin Özek resmen masada!

FENERBAHÇE'DE KRİTİK AYRILIK: SOFYAN AMRABAT'A VEDA

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'ın ayrılığı için resmen çalışmalar başladı. Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan orta sahaya daha dinamik bir transfer isteği gelirken, diğer tarafta ise Sofyan Amrabat için 'ayrılmalı' raporu çıktı! Esasen ise süreçten hareketle girişimlerde bulunmaya başlayan Devin Özek, Fenerbahçe adına menajerlik sürecini ilerletti ve Sofyan Amrabat'ı Avrupa pazarına sundu. Ayrıca farklı kıtalar ve yüksek maaş seçeneğini de ihtimal dahilinde tutan Devin Özek, menajerler aracılığıyla gelen tekliflerle birlikte Sofyan Amrabat'ın transferini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de sürpriz transfer: Devin Özek resmen masada!

FENERBAHÇE'DE YILDIZ AYRILIĞI

Fenerbahçe'nin geçen yaz büyük umutlarla kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat, taraftarlar tarafından 'el freni' olarak nitelendirilmiş ve sosyal medyadaki pek çok tartışmanın merkezinde yer almıştı. Yaşananlara ilave olarak Jose Mourinho'nun da istediği profilde bir futbolcu olmayan Sofyan Amrabat, 12 milyon Euroluk bonservis bedelinden zarar edilmeden gönderilmeye çalışılacak.

Fenerbahçe'de sürpriz transfer: Devin Özek resmen masada!

SOFYAN AMRABAT'IN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe ile 2028 yazına kadar kontratı bulunan Sofyan Amrabat, şu ana kadar sarı lacivertli formayla 39 maça çıkmış ve 2 gol ile 4 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE SOFYAN AMRABAT'I NEREDEN TRANSFER ETMİŞTİ?
Süper Lig devi, yıldız orta sahayı Fiorentina'dan kadrosuna katmıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaraylı yıldıza 20 milyon Euro: Transfer süreci resmen başladı!
Ciro Immobile fırtına gibi başladı: Beşiktaş sonrasında art arda goller!
ETİKETLER
#Sofyan Amrabat
#Sofyan Amrabat
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Transfer Haberleri
#devin özek
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.