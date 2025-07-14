Fenerbahçe'de vize krizi! Yeni transfer kampa gidemedi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Abdou Aziz Fall vizesi olmadığı için Türkiye'de kaldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde 5 yıllık sözleşme imzaladığı Senagalli futbolcu Abdou Aziz Fall vize engeline takıldı.



Türkiye'de kalan Fall, daha önce ülkesinde Senegal'de Essamaye FC ve Keur Madior gibi takımlarda oynamıştı.

Sarı lacivertliler, genç yıldızın transferini şu sözlerle açıklamıştı:



Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle: "Kulübümüz, Senegal’in Essamaye kulübünde forma giyen Abdou Aziz Fall’un transferi için oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varmıştır. 5 yıllık sözleşmeye imza atan oyuncumuza sarı lacivertli forma altında başarılar dileriz."

https://x.com/Fenerbahce/status/1943625930229854493

Sarı-lacivertliler geçtiğimiz günlerde yeni transferin lisansını da çıkarmıştı.