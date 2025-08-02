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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de yıldız ayrılığı: Transfer görüşmeleri resmen başladı!

Fenerbahçe'de transfer kritikleri hız kesmeden devam ediyor. Fenerbahçe yönetimince gözden çıkarılan Alexander Djiku, an itibarıyla transfer görüşmelerine başladı.

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Fenerbahçe'de yıldız ayrılığı: Transfer görüşmeleri resmen başladı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 20:52
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 20:52

'de sürpriz bir gelişmesi yaşandı. Fenerbahçe Teknik Direktörü 'nun kadroda düşünmediği , menajeri aracılığıyla teklifleri değerlendirmeye karar verdi.

FENERBAHÇE'DE ALEXANDER DJIKU AYRILIĞI

Fenerbahçe'nin gelecek sezon planlarında yer almayan Alexander Djiku, transfer ihtimalini değerlendirdi ve başta olmak üzere tüm seçenekleri gözetmeye başladı. Halihazırda Fenerbahçe'nin de 4 milyon Euro civarlarında bonservis beklediği sürecin, Alexander Djiku'nun 'evet' demesiyle birlikte hızlıca tamamlanması ve deneyimli stoperin resmen takımdan ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe'de yıldız ayrılığı: Transfer görüşmeleri resmen başladı!

FENERBAHÇE'DE JOSE MOURINHO İÇİN STOPER SEVİYESİ

Fenerbahçe yönetimiyle ciddi bir kadro tasarısı gerçekleştiren Jose Mourinho, Alexander Djiku gibi isimlerle yolları ayırmaya ve gibi daha potansiyelli oyuncularla ilerlemeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de yıldız ayrılığı: Transfer görüşmeleri resmen başladı!

FENERBAHÇE'DEN AYRILMASI BEKLENEN ALEXANDER DJIKU'NUN PERFORMANSI

Fenerbahçe'ye transfer olduğundan bu yana 74 maça çıkan Alexander Djiku, 4 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.

Fenerbahçe'de yıldız ayrılığı: Transfer görüşmeleri resmen başladı!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE ALEXANDER DJIKU'YU NEREDEN TRANSFER ETMİŞTİ?
Sarı lacivertliler, 30 yaşındaki stoperi bonservissiz olarak Strasbourg'tan kadrosuna katmıştı.
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#Spor
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