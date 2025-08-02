Fenerbahçe'de yıldız ayrılığı: Transfer görüşmeleri resmen başladı!

Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Alexander Djiku, menajeri aracılığıyla teklifleri değerlendirmeye karar verdi.

FENERBAHÇE'DE ALEXANDER DJIKU AYRILIĞI

Fenerbahçe'nin gelecek sezon planlarında yer almayan Alexander Djiku, transfer ihtimalini değerlendirdi ve Suudi Arabistan başta olmak üzere tüm seçenekleri gözetmeye başladı. Halihazırda Fenerbahçe'nin de 4 milyon Euro civarlarında bonservis beklediği sürecin, Alexander Djiku'nun 'evet' demesiyle birlikte hızlıca tamamlanması ve deneyimli stoperin resmen takımdan ayrılması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE JOSE MOURINHO İÇİN STOPER SEVİYESİ

Fenerbahçe yönetimiyle ciddi bir kadro tasarısı gerçekleştiren Jose Mourinho, Alexander Djiku gibi isimlerle yolları ayırmaya ve Milan Skriniar gibi daha potansiyelli oyuncularla ilerlemeye hazırlanıyor.

FENERBAHÇE'DEN AYRILMASI BEKLENEN ALEXANDER DJIKU'NUN PERFORMANSI

Fenerbahçe'ye transfer olduğundan bu yana 74 maça çıkan Alexander Djiku, 4 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.