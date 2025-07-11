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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de yıldız futbolcu transferi: İngiltere'de resmen görüşmeler başladı!

Fenerbahçe'de yıldız transferi için flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe yönetimi, Jose Mourinho'nun çok istediği Yves Bissouma için resmen harekete geçti ve Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Londra ile temaslar başladı.

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Fenerbahçe'de yıldız futbolcu transferi: İngiltere'de resmen görüşmeler başladı!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.07.2025
saat ikonu 18:17
|
GÜNCELLEME:
11.07.2025
saat ikonu 18:17

'de gündemi ivedi şekilde devam ediyor. 'nun yıldız orta saha istediği süreçte, Fenerbahçeli yetkililer an itibarıyla İngiltere'ye gitti ve Yves Bissouma için 'la transfer pazarlıklarına başladı.

FENERBAHÇE'DE YILDIZ TRANSFERİ İÇİN RESMEN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Fenerbahçe'de transfer heyecanı yüksek tempoyla yaşanıyor. Fenerbahçe yönetimi, Jose Mourinho'nun isteği üzerine Fred'in yanına yıldız orta saha adayı olarak Yves Bissouma'yı seçti ve temaslara başladı! Halihazırda 28 yaşındaki Malili orta sahanın da Fenerbahçe'ye olumlu baktığı süreçte, kulüplerin anlaşmasıyla birlikte hızlıca imza aşamasına geçilmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de yıldız futbolcu transferi: İngiltere'de resmen görüşmeler başladı!

FENERBAHÇE TRANSFERDE GÖZÜ KARARTTI

Jose Mourinho'ya şampiyon olabileceği bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Marco Asensio'dan sonra Yves Bissouma için de resmi süreci başlattı. Ayrıca da sarı lacivertliler, sezonu Jhon Duran sürpriziyle açmıştı.

Fenerbahçe'de yıldız futbolcu transferi: İngiltere'de resmen görüşmeler başladı!

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER SÜRPRİZİ YVES BISSOUMA'NIN PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin uzun zamandır transfer gündeminde olan Yves Bissouma; geçen sezon Tottenham ile 44 maça çıkmış ve 2514 dakika süre alıp, 2 de gol atmıştı.

Fenerbahçe'de yıldız futbolcu transferi: İngiltere'de resmen görüşmeler başladı!

Sıkça Sorulan Sorular

YILDIZ ORTA SAHANIN TOTTENHAM'LA KAÇ YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR?
Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro gösterilen 28 yaşındaki defansif orta saha, Tottenham ile olan sözleşmesinin son senesine girmiş durumda.
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#Yves Bissouma
#Spor
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