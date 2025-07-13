Fenerbahçe'de yıldız futbolcudan kötü haber!

İstanbul
Fenerbahçe'ye Anderson Talisca'dan kötü haber geldi. Sarı lacivertlilerin Karagümrük ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Anderson Talisca, tedavi sürecine başlamak zorunda kaldı.
Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın sakatlığı gündemi değiştirdi. Oyunu Anderson Talisca üzerine kurgulamak isteyen Fenerbahçe, yıldız oyuncudan bir süre mahrum kalacak.
"Profesyonel Futbol A Takımımız oyuncularından Anderson Talisca, Karagümrük FK ile oynanan hazırlık maçında arka adale yaralanması yaşamıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe ile kontratının son senesine girmiş ve ülkesinde oynamak istediğini dile getirmişti.