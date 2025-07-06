Fenerbahçe'de yıldız oyuncuya veda: Transfer görüşmeleri başladı!

Fenerbahçe'de transfer dönemi sürprizleri devam ediyor. Fenerbahçe formasıyla bekleneni veremeyen Levent Mercan, an itibarıyla Süper Lig ekiplerinin transfer listelerinde başı çeken isimler arasında yer almaya başladı. Esasen ise Levent Mercan'ın, yakın zamanda resmen Fenerbahçe'den ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Levent Mercan sürprizi yaşanıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, gelecek planlarında düşünmediği Levent Mercan için 'ayrılmalı' raporu verdi.

FENERBAHÇE'DE LEVENT MERCAN İLE YOLLAR AYRILIYOR

Fenerbahçe'de an itibarıyla Levent Mercan'a veda ediliyor. Fenerbahçe tarafından transfer görüşmeleri yapmasına izin verilen Levent Mercan'ın, kariyerine Süper Lig'deki başka bir takımla devam etmesi bekleniyor. Halihazırda Göztepe gibi kulüplerin yakın takibinde olan Levent Mercan, transfer görüşmelerine olumlu cevap vermesiyle birlikte resmen Fenerbahçe'den ayrılacak.

FENERBAHÇE VE LEVENT MERCAN İÇİN SIKINTILI SEZON

Fenerbahçe'ye geçen yaz katılan ve Jose Mourinho tarafından pek forma şansı verilmeyen Levent Mercan, yönetimden 'ayrılabilirsin' bilgisini aldı ve kritik transfer süreci için zaman istedi.

FENERBAHÇE'DEN AYRILACAK OLAN LEVENT MERCAN'IN PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla sadece 13 maça çıkabilen Levent Mercan, herhangi bir skor katkısı sağlayamamıştı. Son olarak da bu süreçte sakatlıklara rağmen süre bulamayan 24 yaşındaki sol bek, Karagümrük döneminde yeteneği ve yüksek tempolu oyunlarıyla dikkat çekmişti.