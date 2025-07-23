Fenerbahçe’de yıldız stopere teklif! En ciddi aday İngiltere'den

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, gelen teklifleri de değerlendirmeye devam ediyor. Yeni sezonda kadro planlamasını titizlikle yapmaya çalışan geçen sezon takımda başarılı olmayan oyuncuları göndermeye çalışıyor. Stoper de istenilen performansı veremeyen Diego Carlos için üç talip olduğu belirtildi.

EN CİDDİ ADAY İNGİLTERE’DEN

Bunların arasında en ciddi olan aday Leeds United olarak belirtildi. Leeds United, tarafından en yakın zamanda Diego Carlos için teklif yapılması bekleniyor.

OYUNCU İNGİLTERE’YE SICAK BAKIYOR

Güncel piyasa değeri 9,50 milyon Euro olan yıldız stoper için tekliflerin değerlendirilmesi bekleniyor. Fenerbahçe’ye Aston Villa’dan transfer olan Carlos, tekrardan İngiltere’ye döneye sıcak bakıyor.