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 | Umut Arslan

Fenerbahçe’de yıldız stopere teklif! En ciddi aday İngiltere'den

Fenerbahçe, yeni sezon transfer döneminde gelen teklifleri değerlendirmeye çalışıyor. Sarı-lacivertli yönetim stoper oyuncusuna talipler olduğunu açıkladı. İngiltere tarafından da teklif alan oyuncu durumu değerlendirmeyi düşünüyor. İşte haberin detayları…

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Fenerbahçe’de yıldız stopere teklif! En ciddi aday İngiltere'den
KAYNAK:
Fotomaç
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 10:38
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 11:17

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren , gelen teklifleri de değerlendirmeye devam ediyor. Yeni sezonda kadro planlamasını titizlikle yapmaya çalışan geçen sezon takımda başarılı olmayan oyuncuları göndermeye çalışıyor. Stoper de istenilen performansı veremeyen Diego Carlos için üç talip olduğu belirtildi.

Fenerbahçe’de yıldız stopere teklif! En ciddi aday İngiltere'den

EN CİDDİ ADAY İNGİLTERE’DEN

Bunların arasında en ciddi olan aday Leeds United olarak belirtildi. Leeds United, tarafından en yakın zamanda Diego Carlos için teklif yapılması bekleniyor.

Fenerbahçe’de yıldız stopere teklif! En ciddi aday İngiltere'den

OYUNCU İNGİLTERE’YE SICAK BAKIYOR

Güncel piyasa değeri 9,50 milyon Euro olan yıldız stoper için tekliflerin değerlendirilmesi bekleniyor. Fenerbahçe’ye ’dan transfer olan Carlos, tekrardan ’ye döneye sıcak bakıyor.

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ETİKETLER
#İngiltere
#transfer
#aston villa
#Fenerbahçe
#Diego Carlos
#Leeds United
#Spor
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