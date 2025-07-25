Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri kararı belli oldu!

Fenerbahçe'de transfer sezonu sürprizlerle devam ederken, Youssef En-Nesyri konusu da netleşti. Jose Mourinho'nun raporunu gözeten yönetim, Faslı golcü için 'devam' kararı aldı.

FENERBAHÇE'DE YOUSSEF EN-NESYRI SATILMAYACAK

Fenerbahçe'de uzun zamandır tartışma konusu olan Youssef En-Nesyri süreci tamamlandı. Halihazırda hücum hattını yeniden planlayan Fenerbahçe yönetimi, an itibarıyla yıldız golcünün takımda kalmasına karar verdi ve astronomik bir transfer teklifi gelmediği süreci Youssef En-Nesyri için ayrılık sürecini netleştirmiş oldu.

FENERBAHÇE'DE FASLI GOLCÜNÜN PERFORMANSI

Sarı lacivertli formayla toplamda 52 maça çıkan Youssef En-Nesyri, 30 gol ve 7 asistlik katkı sağlamıştı.