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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek'e güle güle: Sürpriz transfer!

Fenerbahçeli Yusuf Akçiçek için PSG resmen devreye girdi. Yusuf Akçiçek'in Fenerbahçe formasıyla yaptıklarını uzun zamandır takip eden PSG, milli oyuncu için temaslarda bulundu ve transferde öncelik istedi.

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Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek'e güle güle: Sürpriz transfer!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 22:53
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 22:55

Fenerbahçeli için resmen PSG kritiği başladı. Yusuf Akçiçek transferi için planlamalar yapan PSG, Fenerbahçe'den sürpriz hamle için öncelik talep etti.

FENERBAHÇE'DE YUSUF AKÇİÇEK İÇİN PSG TRANSFERİ

Yusuf Akçiçek için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak olan takımlar her geçen gün artarken, şimdi de listeye Fransa ekibi PSG eklendi. Yusuf Akçiçek için bir süredir analizler gerçekleştiren PSG, başarılı savunmacı için transfer çalışmalarına başladı! İlk etapta Yusuf Akçiçek için beklemeye karar veren ve Fenerbahçe'nin taleplerini öğrenmek isteyen PSG, akabindeki süreç için ise sarı lacivertli kulüpten öncelik istedi.

Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek'e güle güle: Sürpriz transfer!

FENERBAHÇE'DE YUSUF AKÇİÇEK'E GÜLE GÜLE

Fenerbahçeli Yusuf Akçiçek için an itibarıyla PSG devreye girdi. Esasen ise 19 yaşındaki savunmacının, önümüzdeki yaz döneminde Fenerbahçe'den ayrılması ve Avrupa'ya transfer olması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek'e güle güle: Sürpriz transfer!

YUSUF AKÇİÇEK VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla geçen sezon 21 mücadelede yer alan Yusuf Akçiçek, 1316 dakika sahada kalmış ve 2 gol ile 1 asistlik katkı sağlamıştı.

Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek'e güle güle: Sürpriz transfer!

Sıkça Sorulan Sorular

YUSUF AKÇİÇEK'İ BAŞKA İSTEYEN VAR MI?
Marsilya ve Stuttgart başta olmak üzere genç yetenekle pek çok takım ilgileniyor.
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#Yusuf Akçiçek
#Yusuf Akçiçek
#Transfer Haberleri
#Fenerbahçe Transferleri
#Spor
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