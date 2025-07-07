Fenerbahçe'den başsağlığı mesajı

Fenerbahçe'den şehitlerimiz için başsağlığı paylaşımı geldi. Ayrıca Fenerbahçe Televizyonu muhabiri Nihat Mangura’nın ağabeyinin de şehit olduğu süreçte, sarı lacivertli kulüp tarafından 'acısını paylaşıyoruz' vurgusu yapıldı.

Fenerbahçe'den ülkemiz ve milletimiz adına anlamlı bir duyuru gerçekleştirildi. Ayrıca sarı lacivertliler, Fenerbahçe Televizyonu muhabiri Nihat Mangura’nın ağabeyinin defin töreninin tarihini de açıkladı.

FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI

"Ülkemizin ve Milletimizin Başı Sağ Olsun. Pençe Kilit Harekâtı bölgesinde metan gazından zehirlenerek şehit olan askerlerimizin sayısının 12’ye ulaştığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüzün çalışanlarından, Fenerbahçe Televizyonu muhabiri Nihat Mangura’nın ağabeyi Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura’nın da aralarında bulunduğu şehitlerimize Allah'tan rahmet; Ülkemize, milletimize ve şehitlerimizin kederli ailelerine baş sağlığı diliyoruz. Çalışma arkadaşımız Nihat Mangura’nın acısını paylaşıyoruz. Kahraman askerimiz Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura’nın cenazesi, 8 Temmuz Salı günü (yarın) öğle namazına müteakip Manisa Yeni Camii’nden kaldırılarak Seferihisar Garnizon Şehitliği’ne defnedilecektir."

https://x.com/Fenerbahce/status/1942174945510891546