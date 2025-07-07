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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a büyük darbe: Transferde ters köşe!

Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın hesaplarını karıştıran bir transfer hamlesi geldi. Fenerbahçe ve Beşiktaş uzun zamandır bek ararken; sarı lacivertliler, Kartal'ın görüşme yaptığı Kyle Walker-Peters için resmen devreye girdi.

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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a büyük darbe: Transferde ters köşe!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.07.2025
saat ikonu 23:53
|
GÜNCELLEME:
07.07.2025
saat ikonu 23:53

Fenerbahçe'den 'a sürprizi geldi. Beşiktaş uzun zamandır için nabız yoklarken, an itibarıyla Fenerbahçe de deneyimli bek için temaslara başladı.

FENERBAHÇE'DE BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNDEKİ SAVUNMACI İÇİN TRANSFER SÜRECİ BAŞLADI

Beşiktaş; Bright Osayi-Samuel sonrasında Kyle Walker-Peters ile ilgilenirken, şimdi de İngiliz bek için Fenerbahçe devreye girdi. Salim Manav'ın haberine göre Kyle Walker-Peters'a hızlıca imza attırmak isteyen Fenerbahçe, deneyimli savunmacının menajeriyle görüşmelere başladı. Ayrıca Beşiktaş'ın teklifini bir süredir bekleten Kyle Walker-Peters'ın, Fenerbahçe'nin yüksek kontrat önerisiyle birlikte İstanbul'un diğer yakasına transfer olması bekleniyor.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a büyük darbe: Transferde ters köşe!

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER LİSTESİNDEKİ YILDIZ İSMİN BONSERVİSİ ELİNDE

Kyle Walker-Peters, geçtiğimiz sezon ile 35 maça çıkmış ve 3102 dakika süre bulmuştu. Son olarak da kırmızı beyazlılar ile kontrat uzatmak istemeyen Kyle Walker-Peters'ın, yüksek maaşlı bir sözleşme için 'den ayrılmayı gündemine aldığı belirtilmişti.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a büyük darbe: Transferde ters köşe!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE BEK TRANSFERİNDE SON DURUM NEDİR?
Yüksek tempo oynayabilecek bir takviye yapmak isteyen sarı lacivertliler, Lucas Vazquez transferini beklemeye almıştı.
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#Spor
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