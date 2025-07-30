Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! Kerem Aktürkoğlu rekor bonservisle geliyor

Yeni sezon öncesi kadrosunu dünya çapında isimlerle güçlendirmeye kararlı olan Fenerbahçe, sürpriz bir transfer hedefiyle gündeme oturdu. Sarı-lacivertli kulübün, Benfica forması giyen milli yıldız Kerem Aktürkoğlu’nu kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü.

PORTEKİZ BASINI DUYURDU

Portekiz basınında yer alan iddiaya göre, Fenerbahçe yönetimi, Kerem'in transferi için ilk teması kurdu. Teknik direktör Jose Mourinho’nun onay verdiği yıldız futbolcu için, Benfica ile resmi görüşmelerin başlayabileceği konuşuluyor.

FENERBAHÇE'NİN PROJESİNE OLUMLU YAKLAŞTI

Galatasaray’dan 2024 yazında Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz’de kısa sürede adından söz ettirmeyi başarmıştı. Ancak milli oyuncunun yeniden Süper Lig’e dönmeye sıcak baktığı ve Fenerbahçe’nin projesine olumlu yaklaştığı belirtiliyor.

25 MİLYON EURO!

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun şartlarını sordu. Benfica, kapıyı 25 milyon euro'dan açtı. Fenerbahçe şu an için oyuncuya resmi teklif yapmadı.

https://x.com/yagosabuncuoglu/status/1950312142168870949

PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK

Galatasaray'ın Victor Osimhen transferi dünya çapında ses getirirken, Fenerbahçe'nin transferi bitirmesi halinde Kerem, ezeli rakip Galatasaray’ın ardından Fenerbahçe formasını giyecek ve bu da büyük bir yankı uyandıracak.

DÜNYA YILDIZLARI GÜNDEMDE

Bu gelişmeyle birlikte sarı-lacivertli ekip, yeni sezonda kuracağı güçlü kadro için yıldız isimlerle temas kurmaya devam ediyor. Daha önce Marco Asensio, Milan Skriniar ve Alejandro Garnacho gibi isimlerle gündeme gelen Fenerbahçe, bu kez Kerem Aktürkoğlu hamlesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

BEŞİKTAŞ'TA DEVREDE

Beşiktaş, David Jurasek ve Orkun Kökcü'nün ardından Benfica'dan bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlılar, geçen yıl 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'dan Portekiz ekibine giden Kerem Aktürkoğlu'nu renklerine bağlamak için çalışmalara hız verdi.

SPONSOR ARANIYOR

Portekiz ekibinde sergilediği başarılı performansla piyasa değerini 24 milyon euro'ya kadar çıkaran milli futbolcu için sponsor arayışına giren yönetim, bu rakamın önemli bölümünü karşılayacak bir sponsor bulduğu takdirde başarılı sol kanat oyuncusunun transferini bitirecek.