Fenerbahçe'den bir transfer hamlesi daha! Genç yetenek için pazarlık başlıyor

Yıllardır şampiyonluğa kavuşamayan Fenerbahçe, bu sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Kostic’ten memnun kalmayan sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki genç yetenek Cuiabano için harekete geçti.

Şampiyonluğa hasret kalan Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Jhon Duran’ı katan Fenerbahçe, bir yandan Guessand ve Skriniar’dan haber bekliyor.

CUIABANO'YU GÖZLERİNE KESTİRDİLER

Geçen sezon kiraladığı Kostic’ten istediği verimi alamayan sarı-lacivertliler, Botafogo forması giyen genç yetenek Cuiabano’yu gündemine aldı. Yönetim, 22 yaşındaki sol beki transfer edebilmek için kısa süre içinde Brezilya kulübü Botafogo ile temasa geçmeyi planlıyor.

AVRUPA VİTRİNİ KOZU

Fenerbahçe, transferi uygun bir bonservis bedeliyle tamamlama hedefi doğrultusunda, genç oyuncuyu Avrupa arenasında vitrine çıkarma vaadiyle ikna etmeyi planlıyor.