Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu kararı! Jose Mourinho veto etti

13 Temmuz 2024 03:55 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 03:59

Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansıyla göz dolduran Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'te de A Milli Takım'ın formasıyla değerine değer kattı. Avrupa kulüplerinin sıraya girdiği 24 yaşındaki sol bek ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

JOSE MOURİNHO'DAN İZİN ÇIKMADI

İngiliz medyasından TeamTalk'un haberine göre; Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Kadıoğlu'nun takımdan ayrılmasına izin vermiyor.

Haberde Portekizli teknik adamın, İngiltere Premier Lig'den Manchester United ve Arsenal'in istediği yıldız için takımda kalması gerektiğini söyleyerek transfere izin vermediği ifade edildi.

FERDİ KADIOĞLU'NUN SEZON KARNESİ

Ferdi Kadıoğlu, geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasıyla 51 maçta 4.324 dakika süre aldı.

Yıldız futbolcu, bu karşılaşmalarda takımına 3 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağladı.