Fenerbahçe'den forma açıklaması: "Değişiklik yapmayacağız"

Fenerbahçe'nin resmi mağazası Fenerium, forma konusunda bildiri yayınladı. Açıklamaya göre Fenerbahçe, tüm forma üretimini epey zaman önce tamamladı ve artık herhangi bir değişiklik söz konusu değil.

FENERIUM'DAN DUYURU

"Kulübümüz, 2025–2026 sezonuna yönelik forma tasarımlarını ve üretimini, üzerindeki isim ve numara yazı karakterlerini içeren baskı malzemeleriyle birlikte, bu tarihten çok daha önce tamamlamıştır. Söz konusu karar, tasarım ve üretim süreci tamamlandıktan sonra alındığından, uygulamaya yönelik bir değişiklik yapılması maalesef mümkün olmamaktadır."

YENİ TASARIMLAR 1 YIL SONRA

Fenerbahçe'nin yeni font kullanım süreci, önümüzdeki sezonun tamamlanmasının ardından gerçekleşecek.