Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme! 'Türk futbolunu ne hale getirdiniz'

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray-Adana Demirspor maçı, konuk takımın sahadan çekilmesi nedeniyle tatil edildi.

Fenerbahçe Kulübü, resmi sosyal medya hesabından Galatasaray'la ilgili bir açıklama yaptı.

"TÜRK FUTBOLUNU NE HALE GETİRDİNİZ"

Galatasaray'ın yaptığı maç tatil edildi paylaşımını alıntılayan Fenerbahçe şu ifadeleri kullandı:

"Usulsüz kontratlarınız, karaborsa bilet ve illegal bahis reklamlarınızla Devletimizi ve Türkiye Futbol Federasyonu’nu, Güdümlü medya mensuplarınız ve samimiyetsiz açıklamalarınızla kamuoyunu, Yıllardır aldatmaya yönelik hareketler yapan futbolcularınızla, hakemleri ve futbolseverleri yanıltmaya devam edin! Sayenizde ne güven ne adalet kaldı! Ama en masum ve mağdur her zaman sizsiniz! Tebrik ederiz, Türk futbolunu ne hale getirdiniz!"