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 | Eyüp Ensar Yesil

Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme! 'Türk futbolunu ne hale getirdiniz'

Galatasaray - Adana Demirspor maçından sonra Fenerbahçe resmi hesabından yaptığı açıklamada sarı-kırmızılı takıma göndermede bulundu.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme! 'Türk futbolunu ne hale getirdiniz'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.02.2025
saat ikonu 20:45
|
GÜNCELLEME:
09.02.2025
saat ikonu 21:00

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray-Adana Demirspor maçı, konuk takımın sahadan çekilmesi nedeniyle tatil edildi. 

Fenerbahçe Kulübü, resmi sosyal medya hesabından Galatasaray'la ilgili bir açıklama yaptı.

"TÜRK FUTBOLUNU NE HALE GETİRDİNİZ"

Galatasaray'ın yaptığı maç tatil edildi paylaşımını alıntılayan Fenerbahçe şu ifadeleri kullandı:

"Usulsüz kontratlarınız, karaborsa bilet ve illegal bahis reklamlarınızla Devletimizi ve Türkiye Futbol Federasyonu’nu, Güdümlü medya mensuplarınız ve samimiyetsiz açıklamalarınızla kamuoyunu, Yıllardır aldatmaya yönelik hareketler yapan futbolcularınızla, hakemleri ve futbolseverleri yanıltmaya devam edin! Sayenizde ne güven ne adalet kaldı! Ama en masum ve mağdur her zaman sizsiniz! Tebrik ederiz, Türk futbolunu ne hale getirdiniz!"

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