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Fenerbahçe'den Galatasaray'a göndermeli paylaşım! 'Geliyoruz'

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
19 Ocak 2025 22:16 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 22:21
Fenerbahçe&#039;den Galatasaray&#039;a göndermeli paylaşım! &#039;Geliyoruz&#039;

Galatasaray'ın hemen arkasında liderliği kovalayan Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanından 4-0'lık skorla galip geldi. Maç sonu sarı-lacivertli takımdan paylaşım geldi. Yapılan paylaşıma 'Geliyoruz' notu eklenince akıllara Galatasaray geldi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. hafta maçında Adana Demirspor'u deplasmanda 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından göndermeli bir paylaşım yaptı.

Sarı-lacivertli takım, sosyal medya hesabından "BURADAYIZ! Adım adım geliyoruz!" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'nin bu paylaşımı, sarı lacivertli taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a göndermeli paylaşım! 'Geliyoruz' - 1. Resim

İşte o paylaşım:

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Kaynak: tgrthaber.com

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