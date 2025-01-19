Fenerbahçe'den Galatasaray'a göndermeli paylaşım! 'Geliyoruz'
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
19 Ocak 2025 22:16 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 22:21
Galatasaray'ın hemen arkasında liderliği kovalayan Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanından 4-0'lık skorla galip geldi. Maç sonu sarı-lacivertli takımdan paylaşım geldi. Yapılan paylaşıma 'Geliyoruz' notu eklenince akıllara Galatasaray geldi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. hafta maçında Adana Demirspor'u deplasmanda 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından göndermeli bir paylaşım yaptı.
Sarı-lacivertli takım, sosyal medya hesabından "BURADAYIZ! Adım adım geliyoruz!" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'nin bu paylaşımı, sarı lacivertli taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı.
İşte o paylaşım:
Kaynak: tgrthaber.com