Fenerbahçe'den Galatasay'ın koreografisine Hababamlı gönderme

19 May 2024 21:59 - Güncelleme : 19 May 2024 22:00

Galatasaray, Fenerbahçe mağlubiyetiyle Süper Lig'de 24 maç sonra kaybetti. Şampiyonluğa çok yakınken ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaybeden Galatasaray taraftarları maç öncesi Hababam Sınıfı göndermeleri içeren pankartlar hazırlamıştı. Fenerbahçe'den galibiyet sonrası bu pankartlara cevap niteliğinde bir paylaşım geldi.

Sahadan 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan etmeyi beklerken 1-0 mağlup ayrılan sarı-kırmızılı taraftarların hazırladığı koreografiye gönderme yapan Fenerbahçe "Hababam Güm Güm Güm" paylaşımı yaptı.

Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe derbisine özel koreografi gerçekleştirmişti. Tribünlerde de 'Yaz tahtaya bir daha' ve 'Hababam Sınıfı sınıfta kaldı' yazıları ile 5. yıldıza göndermeli pankartlar açıldı.

Galatasaray bu maç sonrası 99 puanda kaldı ve son haftaya sarı-lacivertlilerin 3 puan önünde girdi. Galatasaray ligin son maçında Konyaspor'a konuk olacak.