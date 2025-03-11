Fenerbahçe’den genç yıldıza 5 yıllık yeni sözleşme! Devler peşine düşünce maaşı katlandı

Fenerbahçe'dre son dönemde yıldızı parlayan Yusuf Akçiçek'e 4 Avruha devi talip oldu. Tehlikeyi gören Fenerbahçe, 19 yaşındaki futbolcuya 5 yıllık sözleşme uzatma teklifi sundu. Masadaki rakam ise Yusuf'un maaşının 10 katı. İşte detaylar....

Süper Lig’de haftayı BAY geçen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde perşembe günü Rangers ile rövanş maçına çıkmaya hazırlanıyor. İlk karşılaşmada İskoç ekibine 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, rövanşta turu geçmek için sahaya çıkacak.

YUSUF'A DEV MUKAVELE

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe, Avrupa’nın dev kulüplerinin radarına giren genç yetenek Yusuf Akçiçek’in sözleşmesini uzatma kararı aldı. Sezon başında Aston Villa’dan gelen teklifi teknik direktör José Mourinho’nun isteğiyle geri çeviren yönetim, 19 yaşındaki stoperin kafasını rahatlatmak için harekete geçti. Mevcut sözleşmesi 2028’e kadar süren Yusuf’un maaşı 1 milyon TL’den 10 milyon TL’ye yükseltilecek. Kontratı ise 2030’a kadar uzatılacak.

4 BÜYÜK LİGDEN 4 DEV PEŞİNDE

Manchester United, Napoli, Leipzig ve Atletico Madrid’in scout ekipleri, genç savunmacıyı izlemek için Fenerbahçe maçlarına gözlemci yolladı. Fenerbahçe yönetimi, Yusuf’u sezon sonunda satmayı düşünmüyor. Öncelikli hedef, Şampiyonlar Ligi’nde vitrine çıkartarak oyuncunun değerini daha da artırmak.