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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'den Heung-min Son bombası!

Heung-min Son transferini devre arasında gerçekleştiremeyen Fenerbahçe, sezon sonu için şimdiden planlar yapmaya başladı.

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Fenerbahçe'den Heung-min Son bombası!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
09.02.2025
saat ikonu 09:52
|
GÜNCELLEME:
09.02.2025
saat ikonu 09:52

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme yolunda önemli adımlar atan Fenerbahçe, sezon sonunda da Heung-min Son'a imza attırmayı planlıyor.

ŞARTLARI SORULDU

Tottenham forması giyen Güney Koreli Heung-min Son için nabız yoklayan sarı-lacivertliler, ara transferde oyuncunun şartlarını sordu.

SEZON SONU

İngiliz ekibinin sezon ortasında böyle bir ayrılık istemediğini ifade etmesiyle süreç yaz dönemine bırakıldı. Heung-min Son için büyük bir yatırıma hazır olan Fenerbahçe yönetimi, sezon sonunda transfer süreci için tekrar görüşmelere başlayacak.

PERFORMANSI

Tottenham formasıyla bu sezon 32 maça çıkan Son, 10 gol ile 8 asistlik katkı sağladı. 

 


 

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ETİKETLER
#Futbol
#tottenham
#fenerbahçe kulübü
#türkiye süper lig
#transfer dönemi
#Spor
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