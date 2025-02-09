Fenerbahçe'den Heung-min Son bombası!

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme yolunda önemli adımlar atan Fenerbahçe, sezon sonunda da Heung-min Son'a imza attırmayı planlıyor.

ŞARTLARI SORULDU

Tottenham forması giyen Güney Koreli Heung-min Son için nabız yoklayan sarı-lacivertliler, ara transferde oyuncunun şartlarını sordu.

SEZON SONU

İngiliz ekibinin sezon ortasında böyle bir ayrılık istemediğini ifade etmesiyle süreç yaz dönemine bırakıldı. Heung-min Son için büyük bir yatırıma hazır olan Fenerbahçe yönetimi, sezon sonunda transfer süreci için tekrar görüşmelere başlayacak.

PERFORMANSI

Tottenham formasıyla bu sezon 32 maça çıkan Son, 10 gol ile 8 asistlik katkı sağladı.



