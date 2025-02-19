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 | Eyüp Ensar Yeşil

Fenerbahçe'den KAP'a sermaye açıklaması!

Trendyol Süper Lig'de liderlik mücadelesi veren Fenerbahçe Kulübü, sermaye tavanına dair Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir açıklama yaptı.

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Fenerbahçe'den KAP'a sermaye açıklaması!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.02.2025
saat ikonu 18:49
|
GÜNCELLEME:
19.02.2025
saat ikonu 18:49

Sarı-lacivertli kulüp, 2025-2029 yılları arasında belirlenen sermaye tavanının 250 milyon TL'den 1 milyar 250 milyon TL'ye çıkarıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde yeni bir 5 yıllık süre belirlenerek 2025-2029 yılları için , Şirketimiz mevcut 250.000.000.-TL (İkiyüzellimilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanının 1.250.000.000 Türk Lirası'na (Birmilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası)'na artırılmasına,

Bu çerçevede Şirketimiz esas sözleşmesinin "Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin ekteki şekilde tadili ile kayıtlı sermaye tavan ve süre uzatımı 19.02.2025 tarihinde (bugün) gerçekleştirilen Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmuş olup, ekteki şekilde tadiline karar verilmiştir."

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Sıkça Sorulan Sorular

SERMAYE ARTIRIMI OLURSA NE OLUR?
Bedelsiz sermaye artırımı sonucunda yeni hisse senetleri dağıtılarak şirketin öz sermayesi artar. Bu, şirketin finansal sağlığını güçlendirebilir. Yapılan sermaye artırımı yeni yatırımlara dönüşerek satışları artırabilir. Bu da şirketin karlılığını yükselterek bilançoyu pozitif etkileyebilir.
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