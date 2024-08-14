Fenerbahçe'den Mourinho'nun 'Transfer için yalvarmam' sözleri sonrası açıklama 

14 Ağustos 2024 23:10 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 23:13

Mauro Icardi'den Jose Mourinho'nun sözlerine cevap, Fenerbahçe'ye gönderme: "Büyük takımlarda böyle bir şey yapmazdı"

Mauro Icardi'den Jose Mourinho'nun sözlerine cevap, Fenerbahçe'ye gönderme: "Büyük takımlarda böyle bir şey yapmazdı"

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Lille ile uzatmalar sonucunda 1-1 berabere kaldı ve elendi. Temsilcimiz bu sonuçla doğrudan UEFA Avrupa Ligi'ne devam ederken Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'dan maç sonu transfer açıklaması geldi.

Maçın ardından "Ben transfer için yalvarmam" diyerek kulüp yönetimine mesaj yolladığı iddia edilirken Fenerbahçe Futbol A Takımı Medya Sorumlusu Alper Yemeniciler, bu iddiaları yalanladı.

"HOCAMIZIN SÖZLERİ SAPTIRILIYOR"

Yemeniciler, yaptığı açıklamada, "Hocamızın sözleri kasten saptırılıyor. Kendisi süreçle ilgili hiçbir yorumda bulunmamış ve kulübün şu ana kadar atmış olduğu adımlardan da memnun olduğunu söylemiştir. Hocamız, başkanımız ve kulübümüzle aynı noktada olduğunun bilinmesini istiyor." diye konuştu.

MOURINHO HANGİ İFADELERİ KULLANMIŞTI?

Mourinho, Lille maçının ardından, "2 orta saha oyuncunuz sakat olduğu için sorun yaşadınız. Transfer düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Oyuncular sakat, bütün sezon sakat kalmayacaklar. Her oyuncu sakatlandığında transfer isteyemem. Transfer dönemi hala açık ancak ben herhangi bir transfer için yalvarmıyorum." diyerek cevap vermişti.