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 | Umut Arslan

Fenerbahçe’den orta sahaya bomba isim! Piyasa değeri 20 milyon Euro

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe’de sürpriz bir isim ortaya atıldı. Takıma ön libero takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertli yönetim Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge'da forma giyen genç oyuncuya talip oldu. İşte haberin detayları…

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Fenerbahçe’den orta sahaya bomba isim! Piyasa değeri 20 milyon Euro
KAYNAK:
Takvim
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 09:33
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 09:38

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren , orta saha takviyesi için yeni bir ismi gündeme aldı. Kanarya'nın gündemine gelen son isim ise Belçika Ligi ekiplerinden 'da forma giyen 24 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Raphael Onyedika oldu.

Fenerbahçe’den orta sahaya bomba isim! Piyasa değeri 20 milyon Euro

FENERBAHÇE DURUMUNU ÖĞRENDİ

Takvim'in haberine göre Fenerbahçe yönetimi, genç oyuncunun durumu hakkında takımından bilgi aldı. Yıldız oyuncunun menajeri ile ilk teması kurduğu ve maliyet hesabı yapıldığı belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan oyuncunun 20 milyon Euro’luk piyasa değeri bulunuyor.

Fenerbahçe’den orta sahaya bomba isim! Piyasa değeri 20 milyon Euro

OYUNCUNUN İSTATİSTİKLERİ

Raphael Onyedika, Belçika Ligi'nde 72 kez forma giyerken 1 gol ve 2 asist katkısı verdi. Genç yetenek, Milli Takımı'nda ise 16 kez forma şansı buldu ve 1 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Sıkça Sorulan Sorular

Hangi Takımdan Transfer Olmuştu?
Raphael Onyedika, 2022 yılında Midtjylland'tan Club Brugge'a 9.5 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
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ETİKETLER
#Spor
#transfer
#club brugge
#Nijerya
#Fenerbahçe
#Raphael Onyedika
#Belçika Ligi
#Spor
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