Fenerbahçe’den orta sahaya bomba isim! Piyasa değeri 20 milyon Euro

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, orta saha takviyesi için yeni bir ismi gündeme aldı. Kanarya'nın gündemine gelen son isim ise Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge'da forma giyen 24 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Raphael Onyedika oldu.

FENERBAHÇE DURUMUNU ÖĞRENDİ

Takvim'in haberine göre Fenerbahçe yönetimi, genç oyuncunun durumu hakkında takımından bilgi aldı. Yıldız oyuncunun menajeri ile ilk teması kurduğu ve maliyet hesabı yapıldığı belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan oyuncunun 20 milyon Euro’luk piyasa değeri bulunuyor.

OYUNCUNUN İSTATİSTİKLERİ

Raphael Onyedika, Belçika Ligi'nde 72 kez forma giyerken 1 gol ve 2 asist katkısı verdi. Genç yetenek, Nijerya Milli Takımı'nda ise 16 kez forma şansı buldu ve 1 kez fileleri havalandırmayı başardı.