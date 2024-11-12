Fenerbahçe'den Osimhen hamlesi! Yakın arkadaşının paylaşımı kafaları karıştırdı

12 Kasım 2024 10:47 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 11:05

Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkat çeken Victor Osimhen'e Fenerbahçe'nin talip olduğu iddia edildi. Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun, transfer için Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna ile görüştüğü ortaya çıktı. Ünlü futbolcunun yakın arkadaşının paylaşımı ise kafalarda soru işareti bıraktı.

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen için şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray'a geldiği günden beri gösterdiği performansla dikkat çeken Osimhen'e Fenerbahçe'nin talip olduğu iddia edildi. Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun, Osimhen transferi için Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna ile görüşmesi iddiaları daha da güçlendirdi.

YAKIN ARKADAŞININ TEPKİSİ GÜNDEM OLDU

Transfer haberinin ardından Osimhen'in yakın arkadaşı Buchi Laba'nın tepkisi sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada Osimhen transfer haberi yayımlayan bir sitenin gönderisine imalı gülücük emojisi bıraktı.

Sarı-kırmızılı takımın taraftarları ise paylaşıma adeta yorum yağdırdı. Taraftarlar 'Osimhem ihanet etmez' yorumlarında bulundu.

OSİMHEN TRANSFERİ İÇİN MASAYA OTURULDU

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; sarı lacivertli takımın sportif direktörü Mario Branco'nun, Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna'yı arayarak Nijeryalı santrforun şartlarını sorduğu öğrenildi.

Manna'nın, Branco'ya "Rakam 75 milyon Euro, bunu daha önce açıklamıştım. Bunun da 25 milyon Euro'sunu peşin veren kulüple masaya otururuz" yanıtını verdiği kaydedildi.

Bilindiği üzere yıldız futbolcunun kiralık olarak Galatasaray ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. 25 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılılarda mutlu olduğunu ve sezon sonuna kadar kalmak istediğini açıklamıştı.

Osimhen bu sezon Galatasaray'da 9 maça çıkarken 8 gol attı ve 3 de asist katkısı verdi.

Tecrübeli forvetin peşinde ise iki Türk devinin haricinde birçok kulüp var. İngiltere Premier Lig'den Chelsea başta olmak üzere Arsenal ve Newcastle United, İtalyan ekibi Napoli ile temas halinde. Suudi Arabistan'dan Al Hilal'in de Osimhen için gözünü kararttığı belirtiliyor.