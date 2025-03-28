Fenerbahçe'den Pogba hamlesi! Mourinho 'inanıyorum' dedi, transfer harekatı başladı

Fenerbahçe, doping nedeniyle aldığı 4 yıl futboldan men cezasını tamamlayan Paul Pogba için temaslara başladı. Oyuncu ile son dönemde iyi ilişkiler kuran ve Fransız yıldızın iyi bir geri dönüş yapacağına inanan teknik direktör Mourinho transfer çalışmalarında aktif rol alacak.

Süper Lig'de Galatasaray ile amansız bir şampiyonluk mücadelesi sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarında sağlam adımlar atmanın gayretinde. Sarı-Lacivertlilerin hedefinde bu kez dünya yıldızı Paul Pogba var.

CEZASI BİTTİ, FENER HAREKETE GEÇTİ

Bir dönem Avrupa'nın en iyi orta sahası olarak gösterilen Fransız yıldız, doping kullandığı gerekçesiyle nedeniyle 4 yıl futboldan men cezası almıştı. Geçtiğimiz yıl 4 Ekim'de Spor Tahkim Mahkemesi tarafından bu cezası 2 yıla indirilen 32 yaşındaki Pogba'nın cezası Mart 2025 itibaren doldu. Yeni sezon için kulüp arayışına başlayan tecrübeli orta ssahanın taliplerinden biri de Fenerbahçe oldu.

MOURINHO BÜYÜK DESTEK VERDİ

Adı, son olarak forma giydiği İtalyan devi Juventus ve Fransız ekibi Marsilya başta olmak üzere birçok kulüple anılan Pogba için Fenerbahçe'nin elindeki en önemli koz ise Jose Mourinho. Portekizli hoca, 2026 yılında Manchester United'ı çalıştırırken öğrencisi olan Pogba'nın doping cezasıaldığı dönemde en büyük destekçilerinden biri oldu. Oyuncu ile temasını hiç kesmeyen Morinho'nun Pogba'nın iyi bir geri dönüş yapacağına inandığını ve onunla çalışmak istediğini belirtmesi sonrası Fenerbahçe yönetimi, Fransız orta saha oyuncusunu gelecek sezonun transfer listesinin ilk sırasına yazdı.

TEKLİF HAZIRLANIYOR

Fenerbahçe yönetimi, Juventus'un doping cezası sonrası sözleşmesini feshettiği ve şu anda serbest oyuncu statüsünde bulunan yıldız ismin de Mourinho faktörü nedeniyle Fenerbahçe'ye sıcak bakabileceğini düşünüyor. Bu nedenle, Pogba'nın temsilcileriyle temasları başlattığı öğrenilen Fenerbahçe'nin iyi bir teklif hazırlığı yaptığı da gelen bilgiler arasında.

MOURINHO SÖZLERİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Fransız orta saha oyuncusu, doping cezasının indirilmesinin ardından İngiliz basınından Daily Mail'e verdiği bir röportajda Jose Mourinho'yla ilgili ses getiren sözler sarf etmişti. Fransız yıldız Fenerbahçe'nin hocası için "Jose Mourinho'ya çok saygı duyuyorum, onu görsem ona kocaman sarılırım. Onunla oturup konuşmam gerek" ifadelerin kullanmıştı.

Mourinho ile Manchester'da birlikte çalıştığı döneme ilişkin ise Pogba "Onunla ilişkimiz, bir çiftin ilişkisi gibiydi. Sürekli ayrılıp barışıyorduk. Her şey harika başladı, Manchester'a geri dönmemin nedenlerinden biri oydu. Bu ilişkinin nasıl bir kâbusa dönüştüğünü tam olarak bilmiyorum" demişti.