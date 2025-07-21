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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'den rüya transfer: Alman yıldız için görüşmeler başladı!

Fenerbahçe'den transferde Karim Adeyemi sürprizi geldi. Jose Mourinho'ya şampiyonluk kadrosu kurmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, Karim Adeyemi için resmen devreye girdi.

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Fenerbahçe'den rüya transfer: Alman yıldız için görüşmeler başladı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 18:18
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 18:18

'de flaş bir hamlesi planlandı ve Karim Adeyemi süreci başladı. Fenerbahçe yönetimi, kanat bölgesine seviye atlatacak transfer için Borussia Dortmundlu Karim Adeyemi'yi gündemine aldı.

Fenerbahçe'den rüya transfer: Alman yıldız için görüşmeler başladı!

FENERBAHÇE'DE BÜYÜK SÜRPRİZ: KARIM ADEYEMI

Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Marco Asensio ve Milan Skriniar ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, şimdi de Karim Adeyemi için devreye girdi. Halihazırda seviyesinin üzerinde bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, ile yollarını ayırmak isteyen Karim Adeyemi için hızlıca menajerlik sürecini başlattı. Esasen ise Fenerbahçe, yıldız hücumcuyu kiralamak istiyor ve anlaşmaya makul bir satın alma opsiyonu eklemeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'den rüya transfer: Alman yıldız için görüşmeler başladı!

FENERBAHÇE'NİN SÜRPRİZ TRANSFERİ İÇİN BORUSSIA DORTMUND YÖNETİMİ KARARSIZ

Fenerbahçe'nin imza attırmak istediği Karim Adeyemi'yi göndermek konusunda kararsız olan sarı siyahlı yöneticiler, ancak aynı bölgeye özel bir isim alabilmeleri durumunda transfere olumlu yaklaşıyor! İlave olarak Karim Adeyemi'nin ayrılma kritiğini de düşünen Borussia Dortmund yönetimi, 23 yaşındaki yetenek için menajerler aracılığıyla gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.

Fenerbahçe'den rüya transfer: Alman yıldız için görüşmeler başladı!

FENERBAHÇE'NİN YENİ YILDIZ ADAYINA AVRUPA'DA İLGİ BÜYÜK

Karim Adeyemi'nin Borussia Dortmund sürecinde tam olarak potansiyelini yakalayamadığını düşünen Juventus gibi devler, Alman yıldız için kulüp tarafından transfer kararının netleştirilmesini bekliyor.

Fenerbahçe'den rüya transfer: Alman yıldız için görüşmeler başladı!

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ KARIM ADEYEMI VE PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin büyük sürprizi Karim Adeyemi, geçen sezon Borussia Dortmund ile 41 maça çıkmış ve 12 gol ile 11 asistlik katkı sağlamıştı. Son olarak da 2027 yazına kadar sarı siyahlılar ile sözleşmesi bulunan Karim Adeyemi, geçtiğimiz haftalarda yönetimle görüşmüş ve ayrılmak istediğini ifade etmişti.

Sıkça Sorulan Sorular

KARIM ADEYEMI'NIN BONSERVİSİ NE KADAR?
Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 45 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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#Karim Adeyemi
#Spor
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