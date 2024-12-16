Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Becao, Livakovic ve Oğuz Aydın'ın sağlık durumları belli oldu

16 Aralık 2024 16:39 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 16:42

Fenerbahçe, Başakşehir maçında sakatlanan Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın'ın son sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Süper Lig'de Başakşehir'i 3-1 mağlup eden Fenerbahçe​'nin 3 yıldız futbolcusu maçta sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Rodrigo Becao​, Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın​'ın son sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.

"OYUNCULARIMIZIN TEDAVİSİNE BAŞLANDI"

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan sağlık raporunda şu ifadelere yer verildi:

"Dün akşam RAMS Başakşehir​ ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın MR görüntülenmeleri gerçekleştirilmiştir.

Elde edilen sonuçlara göre; Rodrigo Becao’ya sağ diz ön çapraz ve iç yan bağlarında total yırtık,

Dominik Livakovic’e sağ arka adalede yırtık ve kanama,

Oğuz Aydın’a ise sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulmuştur.

Oyuncularımızın tedavisine başlanılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."