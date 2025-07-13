Fenerbahçe'den sürpriz kaleci transferi: Anlaşmaya vardılar!

Fenerbahçe'den kaleye sürpriz bir takviye geldi. Sarı lacivertliler, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Tarık Çetin ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'den yerli kaleci hamlesi geldi. Jose Mourinho'nun isteğiyle kaledeki kadro derinliğini artıran Fenerbahçe, şu anda kulüpsüz olan Tarık Çetin ile söz kesti.

FENERBAHÇE'DEN SÜRPRİZ TRANSFER

Sarı lacivertiler son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Tarık Çetin ile anlaştı. 28 yaşındaki kalecinin kısa süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Son olarak da Tarık Çetin, Fenerbahçe altyapısından çıkmış ve Karadeniz ekibine transfer olarak takımdan ayrılmıştı.

FENERBAHÇE TARIK ÇETİN'İ TAKASLAMIŞTI

Çaykur Rizespor, 2019 yılında Vedat Muric transferine karşılık Fenerbahçe'den Tarık Çetin'i kiralık olarak kadrosuna katmıştı.