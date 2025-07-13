Fenerbahçe'den sürpriz kaleci transferi: Anlaşmaya vardılar!

İstanbul
Fenerbahçe'den kaleye sürpriz bir takviye geldi. Sarı lacivertliler, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Tarık Çetin ile anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe'den yerli kaleci hamlesi geldi. Jose Mourinho'nun isteğiyle kaledeki kadro derinliğini artıran Fenerbahçe, şu anda kulüpsüz olan Tarık Çetin ile söz kesti.
Sarı lacivertiler son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Tarık Çetin ile anlaştı. 28 yaşındaki kalecinin kısa süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Son olarak da Tarık Çetin, Fenerbahçe altyapısından çıkmış ve Karadeniz ekibine transfer olarak takımdan ayrılmıştı.
Çaykur Rizespor, 2019 yılında Vedat Muric transferine karşılık Fenerbahçe'den Tarık Çetin'i kiralık olarak kadrosuna katmıştı.