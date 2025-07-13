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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'den sürpriz kaleci transferi: Anlaşmaya vardılar!

Fenerbahçe'den kaleye sürpriz bir takviye geldi. Sarı lacivertliler, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Tarık Çetin ile anlaşmaya vardı.

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Fenerbahçe'den sürpriz kaleci transferi: Anlaşmaya vardılar!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
13.07.2025
saat ikonu 18:29
|
GÜNCELLEME:
13.07.2025
saat ikonu 18:31

'den yerli hamlesi geldi. 'nun isteğiyle kaledeki kadro derinliğini artıran Fenerbahçe, şu anda kulüpsüz olan Tarık Çetin ile söz kesti.

FENERBAHÇE'DEN SÜRPRİZ TRANSFER

Sarı lacivertiler son olarak forması giyen Tarık Çetin ile anlaştı. 28 yaşındaki kalecinin kısa süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Son olarak da Tarık Çetin, Fenerbahçe altyapısından çıkmış ve Karadeniz ekibine olarak takımdan ayrılmıştı.

Fenerbahçe'den sürpriz kaleci transferi: Anlaşmaya vardılar!

FENERBAHÇE TARIK ÇETİN'İ TAKASLAMIŞTI

Çaykur Rizespor, 2019 yılında Vedat Muric transferine karşılık Fenerbahçe'den Tarık Çetin'i kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

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#Tarık Çetin
#Spor
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