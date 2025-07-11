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 | Efe Demir

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Gece yarısı duyurdular

Yeni sezonda şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, yeni isimlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-Lacivertliler son olarak Jhon Duran transferini açıklarken sürpriz bir ismi daha kadrosuna katmak üzere. İşte yeni transferin detayları...

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Gece yarısı duyurdular
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.07.2025
saat ikonu 09:26
|
GÜNCELLEME:
11.07.2025
saat ikonu 09:26

Yeni sezon hazırlıklarını hız kesmeden sürdüren , birçok isimle görüşmelerini sürdürürken Sarı-Lacivertliler'den gece yarısı sürpriz bir hamle geldi.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Gece yarısı duyurdular

DURAN TRANSFERİ RESMEN AÇIKLANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan kadrosuna kattığı ve Türkiye'ye getirdiği Jhon Duran transferini resmen açıklayan Sarı-Lacivertliler yaptığı açıklamada "Kulübümüz, Al Nassr FC forması giyen Jhon Duran’ın, 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması konusunda hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza, çubuklu formamız altında başarılarla dolu bir sezon dileriz." ifadeleri kullanmıştı.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Gece yarısı duyurdular

SÜRPRİZ İSİM!

Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Fenerbahçe'nin forması giyen Archie Brown ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Gent ile için yaklaşık 9 milyon Euro karşılığında anlaşma sağlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Gece yarısı duyurdular

SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU

Haberin detayında Fenerbahçe'nin Archie Brown ile 4 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Gece yarısı duyurdular

MİLAN'DA MASADA

Archie Brown'ın Milan'la da bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi. Milan'ın kısa süre içerisinde transfer teklifi yapmaması halinde Archie Brown'ın Fenerbahçe'ye imza atmasının beklendiği vurgulandı. Brown, geride kalan sezonda Gent formasını 46 kez giydi. İngiliz sol bek bu müsabakalarda 3 gol ile 6 asist üretti.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Gece yarısı duyurdular

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ETİKETLER
#transfer
#süper lig
#gent
#Fenerbahçe
#Archie Brown
#Spor
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