Fenerbahçe'den sürpriz transfer: Jose Mourinho noktayı koydu!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, transferde öncelik istedi. Fenerbahçe kadrosunun eksiklerini tespit eden Jose Mourinho, şampiyonluğun anahtarı olarak tek bir bölgeyi gösterdi.

FENERBAHÇE'DE JOSE MOURINHO'DAN SOL KANAT TRANSFERİ

Fenerbahçe'nin şampiyonluk planlamalarını yapan Jose Mourinho, sol kanat transferine ağırlık verilmesini talep etti. Şu anki şartlarda Fenerbahçe için sol kanat takviyesinin çok önemli olduğunu belirten Jose Mourinho, orta saha rotasyonundaki en zayıf noktanın sol ön olduğunu ve bu bölgenin güçlendirilmesinin çok kritik bir hamle olacağını anlattı.

FENERBAHÇE'DE DUSAN TADIC SONRASINDA SORU İŞARETİ

Fenerbahçe'nin Dusan Tadic ve Allan Saint-Maximin ile yolları ayırmasının ardından, sol bölgede ciddi bir boşluk oluşmuş ve henüz herhangi bir takviye yapılmamıştı.