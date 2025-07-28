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 | Efe Demir

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Mourinho kararını verdi

Yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, Portekiz kampını bitirdi. Benfica maçı sonrası transfer yapılmasını isteyen Mourinho, istediği yıldızı İtalya'da buldu. İşte sürpriz transfer hamlesinin detayları...

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Mourinho kararını verdi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 09:49
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 09:53

Portekiz kampını tamamlayan , kadrosunu güçlendirmek için gaza bastı. Forvete Jhon Duran, sol beke Archie Brown, kaleye de Tarık Çetin'i eden sarı-lacivertlilerde sıra sol kanat takviyesine geldi.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Mourinho kararını verdi

FENERBAHÇE'DEN LAURIENTE SÜRPRİZİ

Geçen sezon oynayan Allan Saint-Maximin ve Dusan Tadic'in ayrılmasıyla bu bölgede oluşan boşluk için arayışta olan Kanarya, forması giyen Armand Lauriente'yi listesine dahil etti.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Mourinho kararını verdi

SUNDERLAND'E TRANSFERİ İPTAL OLDU

Yönetim, hızlı ve skorer sol kanat profiline uyan 26 yaşındaki oyuncunun ekibi Sunderland'e transferinin iptal olmasını fırsat bildi ve devreye girdi.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Mourinho kararını verdi

ANLAŞMAYA VARILDI

Kariyerini İtalya dışında sürdürmek isteyen Lauriente'nin menajeriyle görüşmeler yapan Sarı-lacivertliler, prensipte anlaşmaya vardı. İlk etapta kiralık seçeneğini masaya koyan Fenerbahçe, Sassuolo'nun 'Satılık' dediği Lauriente için 20 milyon Euro bonservis inadını kırdı ve 15 milyon Euro'ya anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Mourinho kararını verdi

2 MİLYON ÜZERİ MAAŞ

Fransız sol kanadın ise sarı-lacivertlilerden yıllık 2 milyon Euro'nun üstünde bir ücret alması bekleniyor. Lauriente, geçtiğimiz sezon Sassuolo formasıyla Serie B'de etkileyici bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Mourinho kararını verdi

ETKİLEYİCİ PERFORMANS

33 karşılaşmada 18 gol-5 asiste imza atan futbolcu, takımının bir üst lig Serie A'ya çıkmasında başrol oynadı. Sezonu 18 golle Spezia'dan Esposito'nun (19) önünde ikinci tamamladı.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Mourinho kararını verdi

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ETİKETLER
#transfer
#premier lig
#sassuolo
#Fenerbahçe
#Armand Lauriente
#Sol Kanat
#Spor
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