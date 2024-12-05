Fenerbahçe'den Talisca transferi açıklaması! Acun Ilıcalı canlı yayında duyurdu

05 Aralık 2024 00:45 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 00:57

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Anderson Talisca'nın transferine ilişkin canlı yayında taraftarları heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu.

Acun Ilıcalı​, A Spor​'da Anderson Talisca​ transferine ilişkin şöyle konuştu:

"Transfer konusu mühendislik istiyor. Bu iş önce doğru futbolcu, sonra bunun ekonomisini oluşturabilme işi. Transferde maliyetler çok yüksek. Biz bu maliyetlere proje geliştirerek hem kulübüyle temaslar devam ediyor hem Talisca tarafında olumlu şekilde ilerliyoruz. Talisca'yı aldık diyemem. Bizim istediğimiz şartlar oluşursa bu transfer​ olabilir. Kulübümüze katkımız olacaksa, kulübümüzü ekonomik olarak yormadan Talisca'yı almalıyız. Bizim bir liramız bile çok değerli."

Son dakika haberinin detayları geliyor...