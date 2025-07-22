Fenerbahçe'den transferde ters köşe: Marcus Rashford sonrasında yine İngiliz kanat!

Fenerbahçe'de Marcus Rashford sonrasında yine İngiliz kanat kritiği yapıldı. Sol öne atlet bir hücumcu transfer etmek isteyen Fenerbahçe, Nottingham Forest'ta forma giyen Callum Hudson-Odoi'nin maliyetini sordu.

FENERBAHÇE'DEN TRANSFERDE FLAŞ HAMLE: CALLUM HUDSON-ODOI

Fenerbahçe'de yıldız kanat transferi için çalışmalar devam ediyor. Halihazırda Marcus Rashford, Kingsley Coman ve Karim Adeyemi gibi isimleri transfer listesinde tutan Fenerbahçe; şimdi de menajerler aracılığıyla Callum Hudson-Odoi'nin maliyetini ve Türkiye ihtimaline nasıl yaklaşacağını sordu. Esasen ise sarı lacivertli yönetimin, bu kritik listedeki seviyeden aşağı inmek istemediği ve takımı ivmelendirecek bir hücumcuyu kadroya katmak için hamlelere devam edeceği düşünülüyor.

FENERBAHÇE'NİN CALLUM HUDSON-ODOI TRANSFERİNDE ZOR RAKİPLER

Marcus Rashford transferinde Barcelona'nın gerisinde kalan Fenerbahçe, şimdi de Callum Hudson-Odoi için Bayern Münih gibi devlerle aynı arenada yer almaya başladı! 24 yaşındaki kanat, geçen sezonki yüksek tempolu oyunuyla birlikte Avrupa devlerinin listelerine girmişti.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER SÜRPRİZİ CALLUM HUDSON-ODOI VE PERFORMANSI

Callum Hudson-Odoi; Chelsea'deki ilk çıkışının ardından beklentileri karşılayamazken, geçen sezon ise Nottingham Forest ile olgun bir oyun oynadı ve 36 maçta, 5 gol ile 3 asistlik katkı sağladı.