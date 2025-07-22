Fenerbahçe’den yeni sol kanat hamlesi! Piyasa değeri 15 milyon Euro

Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde Sunderland'e transferi son anda iptal olan 26 yaşındaki Fransız sol kanat için teklifte bulunmayı düşünüyor. Önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'nin Armand Lauriente transferi için İtalyan ekibi ile görüşmelere başlaması bekleniyor.

EN AZ 15 MİLYON EURO İSTİYOR!

İtalyan ekibinin, Lauriente için 15-20 milyon Euro arasında bir bonservis beklentisi olduğu da gelen haberler arasında yer aldı. Yıldız futbolcuya güncel verilere göre 15 milyon Euro değer biçiliyor.

2 YIL DAHA KONTRATI VAR

Öte yandan , İtalyan ekibiyle 2027 yılına kadar kontratı bulunan Armand Lauriente'nin takımdan ayrılmak istediği de öğrenildi.