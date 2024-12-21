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Fenerbahçeli Lincoln Henrique takıma geri döndü!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
21 Aralık 2024 22:24 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 22:27
Fenerbahçeli Lincoln Henrique takıma geri döndü!

Sözleşmesi Fenerbahçe'nin elinde bulunan Brezilyalı orta saha futbolcusu Lincoln Henrique, ülkesinin takımı RB Bragantino'ya kiralık gönderilmişti. Anlaşma süresi sona eren futbolcu sarı-lacivertli ekibe geri döndü.

Bonservisi Fenerbahçe'nin elinde bulunan ve şu an Brezilya kulübü RB Bragantino'da kiralık olarak forma giyen Lincoln Henrique'den veda paylaşımı geldi.

Lincoln Henrique, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Brezilya takımından ayrıldığını açıkladı

26 yaşındaki Lincoln Henrique, RB Bragantino'da 49 maça çıktı. Brezilyalı on numara bu maçlarda 5 gol ve 4 asist üretirken Fenerbahçe'ye geri dönmesi bekleniyor.

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Kaynak: tgrthaber.com

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