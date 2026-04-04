Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçeli Marco Asensio parlamaya devam ediyor: Süper Lig'den Avrupa'daki yıldızlar listesine!

Fenerbahçeli Marco Asensio, sarı lacivertli formayla yine dikkatleri üzerine çekti. Esasen ise Marco Asensio, Fenerbahçe'deki başarılı performansıyla birlikte Avrupa'da en çok asist yapan ilk 10 yıldız arasında yer aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
04.04.2026
saat ikonu 00:31
|
GÜNCELLEME:
04.04.2026
saat ikonu 00:34

Fenerbahçe'nin İspanyol hücumcusu Marco Asensio, 'Avrupa'nın 10 büyük liginde en çok asist yapan 10 oyuncu' listesine 6. sıradan giriş yaptı. İlave olarak da Süper Lig'den Oleksandr Zubkov 12. ve Barış Alper Yılmaz da 16. basamakta konumlandı.

Fenerbahçe'nin İspanyol hücumcusu Marco Asensio, 'Avrupa'nın 10 büyük liginde en çok asist yapan 10 oyuncu' listesine 6. sıradan giriş yaptı.
Marco Asensio, bu listede 13 asist ile 6. sırada yer aldı.
Süper Lig'den Oleksandr Zubkov 12. sırada ve Barış Alper Yılmaz da 16. sırada konumlandı.
Listenin ilk sırasında Michael Olise 19 asist ile yer alıyor.
Bruno Fernandes 16 asist ile 2. sırada bulunuyor.
Eduard Spertsyan ve Federico Dimarco 15 asist ile 3. ve 4. sıraları paylaşıyor.
AVRUPA'DA EN ÇOK ASİST YAPAN 10 YILDIZ!

1 - Michael Olise | 19

2 - Bruno Fernandes | 16

3 - Eduard Spertsyan | 15

4 - Federico Dimarco | 15

5 - Luis Diaz | 14

6 - Marco Asensio | 13

7 - Joey Veerman | 13

8 - Christos Tzolis | 13

9 - Julian Ryerson | 12

10- Francisco Trincao | 12

ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.