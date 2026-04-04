Fenerbahçeli Marco Asensio parlamaya devam ediyor: Süper Lig'den Avrupa'daki yıldızlar listesine!

Fenerbahçe'nin İspanyol hücumcusu Marco Asensio, 'Avrupa'nın 10 büyük liginde en çok asist yapan 10 oyuncu' listesine 6. sıradan giriş yaptı. İlave olarak da Süper Lig'den Oleksandr Zubkov 12. ve Barış Alper Yılmaz da 16. basamakta konumlandı.
1 - Michael Olise | 19
2 - Bruno Fernandes | 16
3 - Eduard Spertsyan | 15
4 - Federico Dimarco | 15
5 - Luis Diaz | 14
6 - Marco Asensio | 13
7 - Joey Veerman | 13
8 - Christos Tzolis | 13
9 - Julian Ryerson | 12
10- Francisco Trincao | 12