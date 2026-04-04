Özetle

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçeli Marco Asensio parlamaya devam ediyor: Süper Lig'den Avrupa'daki yıldızlar listesine! Fenerbahçe'nin İspanyol hücumcusu Marco Asensio, 'Avrupa'nın 10 büyük liginde en çok asist yapan 10 oyuncu' listesine 6. sıradan giriş yaptı. Marco Asensio, bu listede 13 asist ile 6. sırada yer aldı. Süper Lig'den Oleksandr Zubkov 12. sırada ve Barış Alper Yılmaz da 16. sırada konumlandı. Listenin ilk sırasında Michael Olise 19 asist ile yer alıyor. Bruno Fernandes 16 asist ile 2. sırada bulunuyor. Eduard Spertsyan ve Federico Dimarco 15 asist ile 3. ve 4. sıraları paylaşıyor.

AVRUPA'DA EN ÇOK ASİST YAPAN 10 YILDIZ!

1 - Michael Olise | 19

2 - Bruno Fernandes | 16

3 - Eduard Spertsyan | 15

4 - Federico Dimarco | 15

5 - Luis Diaz | 14

6 - Marco Asensio | 13

7 - Joey Veerman | 13

8 - Christos Tzolis | 13

9 - Julian Ryerson | 12

10- Francisco Trincao | 12