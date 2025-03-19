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 | Suat Vilgen

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş derbi için sanık sandalyesinde! Hakimden fırça yedi

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, geçen sezon Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yendikleri maç sonrası stat müdürü Ali Çelikkıran’ın darbettiği iddiasıyla açılan davada hakim karşısına çıktı.

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Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş derbi için sanık sandalyesinde! Hakimden fırça yedi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
19.03.2025
saat ikonu 14:26
|
GÜNCELLEME:
19.03.2025
saat ikonu 14:34

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mert Hakan Yandaş geçen sezon Galatasaray ile Rams Park'ta oynadıkları derbi maç sonrası çıkan olaylar nedeniyle sanık sıfatıyla hakim karşısına çıktı. 19 Mayıs 2024 tarihinde oynanan ve Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona eren maçın ardından çıkan arbedede stat müdürü Ali Çelikkıran darbedilmişti. Olaya ilişkin açılan soruşturmanın iddianamesinde, Yandaş, takım arkadaşı Jaden Oosterwolde, Fenerbahçe Kulübü Doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve dönemin teknik direktörü İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal için 6'şar yıl 9 aya kadar hapisleri istenmişti.

"REFLKES OLARAK İTTİM"

Dava İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlarken Mert Hakan Yandaş, hakim karşısına çıkarak savunma yaptı. Aylık gelirinin 110 bin TL olduğunu belirten Yandaş, "O gün maçtan anlımızın akıyla çıkmıştık. Karşı taraf her zamanki gibi yanlış algı yaptı. Ben ilk başta seyircimizi selamlamak için çıkmak istedim. İki üç kişi önüme geçip engel oldular. Bir daha içeri girip polis eşliğinde sahaya çıkıp sevincimizi yaşadık, resim çektirirken stat müdürü engel olmaya çalıştı. Ben de refleks olarak ittim" şeklinde konuştu.

HAKİMDEN "DURUŞUNU DÜZELT" UYARISI

Mahkeme hakimi, Yandaş'ın ifade verdiği esnadaki duruşundan dolayı uyarıda bulundu. Taraf avukatlar arasında da duruşma esasında derbiyi aratmayacak şekilde gergin anlar yaşandı.

"TRABZON MAÇINDAN SONRA HAYATIM DEĞİŞTİ"

Sanıklardan Emre Kartal ise "Bayrağımızla fotoğraf çekildik. Sonra sivil giyimli kişi üzerimize doğru gelerek bayrağımıza saldırdı. Trabzonspor maçından sonra hayatım çok değişmişti. Bize olan saldırıya karşı refleks olarak ittiğimi hatırlıyorum. Üzerinden çok zaman geçti her şeyi hatırlamıyorum" şeklinde konuştu.

DAVA ERTELENDİ

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme dinlenmeyen sanıkların bir sonraki celse ifade vermesi için duruşmayı mayıs ayına erteledi.

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Sıkça Sorulan Sorular

MERT HAKAN YANDAŞ'IN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Fenerbahçe'de sözleşmesi geçtiğimiz yıl haziran ayında 2 yıl uzatılan Mert Hakan Yandaş, Temmuz 2026'da sarı-lacivertli kulüple mukavelesini tamamlayacak.
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