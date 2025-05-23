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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçeli Milan Skriniar için transfer açıklaması geldi!

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar için menajerinden açıklamalar geldi. Fenerbahçe ve Milan Skriniar arasındaki uyumdan memnun olan menajer Roberto Sistici, net bir şey söylemekten kaçındı.

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Fenerbahçeli Milan Skriniar için transfer açıklaması geldi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
23.05.2025
saat ikonu 18:02
|
GÜNCELLEME:
23.05.2025
saat ikonu 18:05

Fenerbahçe'nin ara transferde PSG'den kiraladığı ve performansından memnun kaldığı Milan Skriniar için kritik açıklamalar yapıldı. Milan Skriniar'ın menajeri Roberto Sistici, Slovak basınına konuştu.

FENERBAHÇE VE MILAN SKRINIAR SÜRECİ

Ocak ayında birçok teklif arasından Fenerbahçe'yi tercih ettiklerini anlatan Sistici, "Bizi harika insanlarla dolu, harika bir kulübe taşıyan, cesur ama iyi düşünülmüş bir karar aldık. Tabii şu an net bir şey söylemek doğru olmaz. Sezon bitince genel bir değerlendirme olacaktır. Ama hem kulübün hem de Mourinho'nun, Milan'dan memnun olduğunu biliyorum. Taraftarların istediği sonuçların alınmaması ise bizim için de üzücü çünkü Milan, Fenerbahçe ile özdeşleşmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli Milan Skriniar için transfer açıklaması geldi!

MILAN SKRINIAR VE PSG KRİTİĞİ

2028 yazına kadar PSG ile sözleşmesi bulunan Milan Skriniar, Fransız devinde gözden çıkarılmış ve satış listesine konmuştu.

Fenerbahçeli Milan Skriniar için transfer açıklaması geldi!

Sıkça Sorulan Sorular

SKRINIAR İÇİN TRANSFER PAZARLIĞI NASIL GİDİYOR?
Fenerbahçe, 10 milyon Euro civarlarında bir anlaşma ile yıldız savunmacıyı takımda tutmak istiyor.
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ETİKETLER
#psg
#psg
#Milan Skriniar
#Fenerbahçe Transferleri
#Transfer Haberleri
#Spor
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