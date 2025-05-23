Fenerbahçeli Milan Skriniar için transfer açıklaması geldi!

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar için menajerinden açıklamalar geldi. Fenerbahçe ve Milan Skriniar arasındaki uyumdan memnun olan menajer Roberto Sistici, net bir şey söylemekten kaçındı.

Fenerbahçe'nin ara transferde PSG'den kiraladığı ve performansından memnun kaldığı Milan Skriniar için kritik açıklamalar yapıldı. Milan Skriniar'ın menajeri Roberto Sistici, Slovak basınına konuştu.

FENERBAHÇE VE MILAN SKRINIAR SÜRECİ

Ocak ayında birçok teklif arasından Fenerbahçe'yi tercih ettiklerini anlatan Sistici, "Bizi harika insanlarla dolu, harika bir kulübe taşıyan, cesur ama iyi düşünülmüş bir karar aldık. Tabii şu an net bir şey söylemek doğru olmaz. Sezon bitince genel bir değerlendirme olacaktır. Ama hem kulübün hem de Mourinho'nun, Milan'dan memnun olduğunu biliyorum. Taraftarların istediği sonuçların alınmaması ise bizim için de üzücü çünkü Milan, Fenerbahçe ile özdeşleşmiş durumda." ifadelerini kullandı.

MILAN SKRINIAR VE PSG KRİTİĞİ

2028 yazına kadar PSG ile sözleşmesi bulunan Milan Skriniar, Fransız devinde gözden çıkarılmış ve satış listesine konmuştu.