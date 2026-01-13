Fenerbahçeli milli oyuncuda Guillain-Barre Sendromu tespit edildi! Hastalığıyla ilgili açıklama geldi

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Opet'te sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, bir süredir rahatsızlığı bulunan milli basketbolcu Tilbe Şenyürek'in son durumu hakkında açıklama yaptı.

GUILLAIN-BARRE SENDROMU TESPİT EDİLDİ

Fenerbahçe Opet'ten yapılan duyuruda, Tilbe Şenyürek'te "Guillain-Barre Sendromu" tespit edildiği bildirildi.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Geçirdiği gribal enfeksiyona bağlı devam eden çeşitli eklem ağrısı şikayetleri sonrası yapılan tetkikler sonucu oyuncumuz Tilbe Şenyürek'e Guillain-Barre Sendromu teşhisi konmuştur. Tedavi süreci hassasiyetle sürdürülen oyuncumuz Tilbe Şenyürek'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

GUILLAIN-BARRE SENDROMU NEDİR?

Nadir görülen Guillain-Barre Sendromu; sinir sisteminde meydana gelen, vücutta kas güçsüzlüğüne, refleks kaybına, uyuşmaya, karıncalanmaya sebep olan ve geçici felç hali yaratabilen nörolojik bir hastalık olarak biliniyor.